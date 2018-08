Kristoffer Brun, Are Strandli og Kjetil Borch vant EM-gull i roing

Publisert: 05.08.18 12:37 Oppdatert: 05.08.18 14:23

SPORT 2018-08-05T10:37:24Z

Først knuste den norske suksessduoen Kristoffer Brun og Are Strandli samtlige i lettvekt dobbeltsculler-finalen i Glasgow og sikret sitt aller første EM-gull. Så tok Kjetil Borch gull i singelsculler og sikret en norsk jubeldag.

– Jeg er kanskje litt overrasket over at det ble en såpass klar seier, sier Kristoffer Brun på telefon til VG.

Med en seiersmargin på nesten to sekunder ned til Irland, sikret de Norges aller første EM-gull i roing siden mesterskapet ble gjeninnført i 2007.

– Vi bryter også en liten forbannelse, siden vi ikke har stått på toppen av pallen siden 2013 (i VM i Sør-Korea), sier den ferske gullvinneren.

Det samme feltet vil de møte i VM om en måned, men Brun tar ikke gull for gitt når den tid kommer.

– Vi skal være ganske ydmyke før VM, siden andre kommer til å toppe formen enda et hakk. Vi må ha en bra oppkjøring, men dette gullet var en skikkelig motivasjonsboost, forklarer Brun.

Tilbake etter «hvileår»

Dette er Bruns første mesterskap tilbake i dobbeltsculler-båten med sin kamerat Are Strandli siden 2016, ettersom sistnevnte tok seg et «hvileår» som journalist og med fokus på andre ting i treningen.

– For meg personlig utrolig deilig å komme tilbake etter 14 måneder på sidelinjen, det er helt fantastisk. Jeg fikk litt andre perspektiver mens jeg gjorde litt andre ting og det har gjort at jeg er mer motivert og bedre enn noensinne, forklarer Strandli overfor VG.

Han forklarer at kombinasjonen av å jobbe som journalist og satse på toppidretten, har ført til at han senker skuldrene - en kombinasjon som bokstavelig har vært gull verdt. Og mens Brun og Strandli tok sitt gull på overlegent vis, var Borchs av det mer dramatiske slaget. Han var tydelig rørt etter å ha vunnet EM-gullet.

– De siste åtte månedene har vært jævlig tøffe. Det siste året har jeg hatt to leddoperasjoner og den siste var rundt nyttår. Jeg har jobbet så «jækla» hardt, for å si det mildt, og det har vært skikkelig, skikkelig tøft å komme tilbake både fysisk og mentalt. Så det å krysse mållinjen først i dag, betyr enormt mye for meg, sier Borch til NRK.

Hallusinasjon

Suksesstrener Johan Fladin sier at to gull er langt mer enn hva de hadde håpet på.

– Målsettingen før mesterskapet var en medalje, to gull var mer en hallusinasjon enn noe jeg faktisk trodde på. Dette viser at det er en veldig fin fremtid for norsk roing, sier gull-trener Johan Flodin til VG.

Han har nettopp sett Kjetil Borch ro inn til den 19. medaljen i sin periode som landslagssjef og fullroser det han mener er en gruppe som jobber hardt og langsiktig.

– Det er mye som taler for at dette er hovedmotstanderne de kommer til å ha i VM om en måned og også i OL om to år. Andre kan forbedre seg, men vi skal forbedre oss mer. Vi håper at vi skal drive konkurransen videre i denne klassen, sier Flodin.

God start

Kristoffer Brun og Are Strandli fikk en fantastisk start på EM-finalen og distanserte de fleste konkurrentene, med unntak av den italienske båten, helt fra startskuddet. Etter 500 meter fikk de virkelig opp gullfarten og de passerte italienerne midtveis i den to kilometer lange finalen.

– De har vært veldig bestemt på at løpsutviklingen skal være slik, med en god rytme og initiativet i andre halvdel av løpet. Det gjorde de i semifinalen i går og det gjorde i dag, sier Flodin.

Dette er første gang den profilerte ro-duoen tar EM-gull, etter ett sølv og tre bronse. Deres største meritter er VM-gull fra Sør-Korea i 2013 og OL-bronse i Rio i 2016. Og tre kvarter etter at Strandli og Brun tok sitt EM-gull, slo Kjetil Borch til med en medalje av samme valør i singelsculler-finalen.

– Han rodde som en Gud da de andre ble slitne, og med den fysikken og den teknikken blir det EM-gull, sier trener Flodin om Borchs gull-løp.