Kveldens travtips: To klare V76-bankere

Publisert: 25.07.18 12:48

SPORT 2018-07-25T10:48:46Z

Det er superonsdag på Bjerke Travbane i kveld og nesten trekvart million kroner ekstra venter i syverpotten. Både Ourastile og Miracle Tile peker seg ut som alenestreker.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Ourastile og Miracle Tile stå ugarderte.

– Ourastile innledet karrieren med fire strake seirer før han endte uplassert sist. Var tøft ute i en kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix og ble for hissig med helstengt hodelag da. Kommer ut med draskylapper som tidligere nå og er normalt en vinner i enklere omgivelser. Miracle Tile har også vært bra og har tatt tre strake seirer fra tet. Jeg tror på reprise, sier Olsbu.

Dagens banker:

Ourastile (V76-3) var tøft ute i en Jarlsberg Grand Prix-kvalifisering sist og ble for hissig. Er normalt en vinner.

Dagens luring:

Luxury Tile (V76-5) står sjanseartet til i bakspor, men er god nok til å runde fleste om det blir tempo.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1440 kroner

V76-1 (2600ma)

6 BEST RUGGEN

7 TODIN

9 Mjølner Zorro

4 Blessomen

5 Arnspik

—————————-

1 Edens Odin

3 Kolbu Jonatan

8 Torvald

2 Missingmyr Stjernen

Løpet:

To hester peker seg litt ut i V76-innledningen. Vidåpent bak disse, og nesten ingen er helt sjanseløse.

Favoritten:

Best Ruggen gikk et flott løp sist, men ble innhentet av Lykkje Tveiten oppunder mål. Gangen før angrep han fra jumboplass snaue runden igjen og sto på solid til fjerde. Tredje sist feilet han trolig bort en topplassering via fjerdespor ut av siste sving. Feilfritt kan han ta en velfortjent og etterlengtet seier.

Outsiderne:

Todin skuffet som storfavoritt i Bergen på torsdag, men var unnskyldt grunnet mageproblemer etter fórbytte. Gangen før fra dobbelt tillegg i Jarlsbergs Midtsommerløp avsluttet han best av alle. Storetvedt-traveren som har vunnet ni av 15 løp tar neppe den lange turen fra Bergen om ikke alt er i orden. På sitt beste er han god nok.

Luringen:

Blessomen ble det helt feil for sist i løpet Lykkje Tveiten vant foran Best Ruggen. Ble dratt bakover på siste bortre da og var helt unnskyldt. Sist Høitomt senior kjørte, tredje sist, ble hesten sittende fast med krefter spart. Får 8-åringen ligge på vent i det lengste, kan han avslutte bra, om han legger godviljen til.

Startsiden:

Missingmyr Stjernen kan ta føringen i første omgang, men også Kolbu Jonatan, Arnspik og Todin kan løse bra.



V76-2 (1640mv)

7 KJEKK PILA

5 TANGEN MARTE

1 MODIJERVA

3 KAIAPERLA

6 Kongs Nota

2 Lykke Ida

—————————-

8 Stjerne Jenta

4 H.M. Norne Rose

9 Pepp Jerka

Løpet:

Seks hester med vinnersjanse i dette vesle hoppeløpet.

Favoritten:

Kjekk Pila har tross en alder på 14 år kun startet seks ganger, og hun debuterte i fjor. Hoppa har imidlertid vunnet halvparten av startene og har kun vært utenfor trippelen en gang. Nå har hun ikke startet på et halvt år, og formen er usikker. Men hun er kjapp fra start, og er formen på plass, er hun mer enn god nok til å lede hele veien.

Outsiderne:

Modijerva var ute i knalltøft lag på Jarlsberg sist, men klarte en premie. Det er langt enklere i mot nå, og hun er bra på sitt beste. Står fint til spormessig og er sikret et fint løp. Bare hun holder seg unna galoppen, kan hun kjempe helt i fremste rekke.

Kaiaperla var veldig uheldig sist. Ble kraftig hindret runden igjen, men kom bra tilbake i kulissene til sjette. Var flink til seier på Leangen fra tet femte sist. Er litt variabel, men viser hun seg fra sin beste side, er hun trippelaktuell.

Kongs Nota feilet seg bort like etter start sist. Var flink til seier fra dødens gangen før. Kan løse bra fra start, og skulle hun komme seg foran, stiger sjansene.

Luringen:

Tangen Marte har sviktet med galopp i sine tre siste starter. Gangen før var hun god til seier foran Tronmar etter et fint løp i annet utvendig. Møter ingen av hans kaliber og skal passes feilfritt.

Startsiden:

Kjekk Pila er bra fra start og kan stikke til tet. Feilfri utgaver av Modijerva, Kaiaperla, Tangen Marte og Kongs Nota kan også løse bra, men de er ustabile.



V76-3 (2100ma)

8 OURASTILE

—————————-

10 Draco Braz Minto

3 Dontgiveme Chocolate

5 Viking Nosto

12 Tequila Lind

9 Nu Love S.S.

7 Circe des Emois

2 O.M. Corpentino

1 Laylock Classic

11 Encore Un Sisu

6 Always The Best

4 Caesar Va Bene

Løpet:

Ourastile blir en klar banker i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Ourastile var ubeseiret på fire starter før han gikk på et nederlag i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix sist. Sto langt ute på vingen da også. Han fikk et fint løp i annet utvendig, men ble veldig stri med helstengt hodelag. Gundersen-traveren endte uten premie, men travet radige 1.12,0. 4-åringen står sjanseartet til, men er såpass bra fra start at det trolig blir tidlig tet eller dødens. Uansett skal han regnes med en god sjanse.

Outsiderne:

Draco Braz Minto virker til å ha stabilisert seg mye. Han var veldig god fra tet sist, hvor han stakk enkelt unna til slutt etter å ha fått dirigere. Står i bakspor nå, men bare han går feilfritt venter normalt en plass blant de tre.

Luringen:

Dontgiveme Chocolate ble sittende fast i lederrygg på Categorical i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix sist. I finalen ble han sendt i angrep på siste bortre, men kunne ikke helt fullføre og endte uten premie. Credit Winner-sønnen er flink fra start og kan få en fin posisjon. Unngår han dødens, ender han fort blant de tre.

Startsiden:

De tre innerste, Viking Nosto og Ourastile kjører nok alle om teten.



V76-4 (2100ma)

1 MIRACLE TILE

—————————-

3 Dreamliner

8 Donatell Viking R.R.

6 Viking Ivi

2 Onassis M.R.

4 Cosmic Carpenter

5 Always A Star

10 Betty

11 Under d'Cherry Moon

12 Sparkling

7 Dippin' Dots

9 Opal Sunshine

Løpet:

Miracle Tile har innfridd som VG-banker i sine to siste starter, og jeg prøver igjen.

Favoritten:

Miracle Tile har radet opp tre strake seirer, alle fra tet. Trond Anderssen-traveren, som denne gang blir kjørt av Dag-Sveinung Dalen, er kjapp fra start, og forsvarer han sporet, blir han vrien å tukte. Jeg tror han vinner igjen.

Outsiderne:

Donatell Viking R.R., Miracle Tiles stallkamerat, tok karrierens første seier sist i sitt fjerde forsøk. Velfortjent sådan etter to strake annenplasser bak gode Frankel som yppet seg mot Miracle Tile sist. Donatell Viking R.R. står sjanseartet til spormessig, men kan ende på trippelen med klaff. Møter tøffere lag enn sist.

Luringen:

Dreamliner gjør en meget spennende start. Han feilet i Draco Braz Minto sitt seiersløp sist og ble siden sittende fast til slutt. Vant tross galopp tredje sist. Uten den hadde han vært helt overlegen. Hesten har stor kapasitet og blir kraftig kuskeforsterket med mangeårig landschampion Eirik Høitomt. Jeg ser ikke bort i fra at han kan yppe seg mot favoritten.

Startsiden:

Miracle Tile har en fin sjanse til å forsvare sporet.



V76-5 (2100ma)

2 ST. FLORENT DECOY

10 MIRA PRAWO

11 LUXURY TILE

7 AMAZING S.H.

6 DREAMY QUEEN

5 CAPRI SUN

8 MAKE ME

3 N.Y. Zesty

—————————-

4 Scarlet Sensation

9 Tulle Ringhøj

1 Glitter In The Air

Løpet:

Et svært åpent hoppeløp for varmblodshester.

Favoritten:

St. Florent Decoy satt i tet ut av første sving sist. Åpent etter 1.09,5, men holdt likevel unna til slutt. Står fint til spormessig og kan vinne igjen, selv om distansen er 500 meter lenger.

Outsiderne:

Mira Prawo har formen på topp og har tatt to strake seirer. Sist var hun solid fra tet, hvor hun vant på 1.13,6 full vei med trykk underveis. Med tempo over forestillingen, stiger sjansene.

Luringen:

Luxury Tile feilet direkte sist, men ble likevel femte i et løp In Håleryd vant foran Tortuga Bi. Gangen før var hun flink til til seier foran en god Kemas Starlight. Tapte kun for gode Forever Peace tredje sist, dog klart. Med tøft tempo underveis, kan hun runde alle.

Startsiden:

St. Florent Decoy kan ta føringen. Scarlet Creation og Amazing S.H. kan yppe seg litt om de blir offensivt kjørt.



V76-6 (2140mv)

13 TROLL SOLEN

3 ASK ELD

11 ÅDNE ODIN

—————————-

12 Sjø Kongen

10 Mjølner Komet

9 Gandolf

6 Viktor K.

7 Tojo Prinsen

8 Vertigo Bjørn

5 Ty Tinn

4 Vertigo Håkon

2 Art Haaken

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Troll Solen går gode løp hver gang. Han tapte kun for en god Søndre Jerkeld sist og hadde trafikkproblemer i Uttisrud-løpet gangen før. Vant lett foran Sjø Kongen tross en tøff åpning tredje sist. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Ådne Odin fullførte bra tross en tøff tur sist. Klaffer det bare litt fra tillegg, kan han kjempe helt i toppen.

Luringen:

Ask Eld var ute på en for kort distanse sist, men gikk bra i kulissene. Ble fjerde bak Troll Solen og Sjø Kongen etter sisterunden i dødens nest sist. Men denne gang står han 20 m bedre til kontra dem.

Startsiden:

Viktor K. og Art Haaken er kjappe. Sistnevnte skal nok ha rygg. Villas Cato er også hyggelig ut.



V76-7 (1609ma)

2 MUSCLEMAN O.

10 REVENUE LAVEC

7 FRANKIE LOBELL

12 ORLANDO KNICK

—————————-

8 Ingemar Palema

4 Marchetti

3 Southwind Gizzel

1 Dex Dexter

5 Desire S.E.

9 Flirtin Superb

6 Önas Julius

11 Kingstile

Løpet:

Jeg prøver en kvartett her i V76-avslutningen.

Favoritten:

Muscleman O. var god til seier fra tet sist. Er kjapp fra start og kan fort lede hele veien igjen. Men det er nok et par på utsiden som vil klemme til fra start. Så det kan bli en tøff åpning. Kan likevel holde unna, nå som distansen er 500 m kortere.

Outsiderne:

Frankie Lobell hadde trafikkrpoblemer sist, men avsluttet fort da det løste seg. Fikk en dårlig rygg nest sist også, men gikk solid til mål. Står sjanseartet til spormessig, men med maks klaff, er det ikke umulig.

Luringen:

Revenue Lavec avsluttet veldig fort i V75 på Årjäng sist i seiersløpet til Zelov. Har fordel av sprint, og skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Muscleman O. kan ta føringen, selv om alle andre i første rekke kan løse fort.