Pappa Ruud: – Større sjanse i US Open enn i Wimbledon

Om Casper Ruud (19) klarer å komme inn i hovedrunden i US Open, har han klart tre av fire Grand Slam-turneringer i 2018.

Publisert: 22.08.18 14:30

– Sjansen er større i US Open enn det var i Wimbledon, sier pappa Christian Ruud til VG.

I Wimbledon tapte Snarøya-karen allerede i 1. kvalifiseringsrunde. Onsdag står han foran den samme oppgaven i US Open. Pappa er på plass i New York.

– Hvorfor er muligheten større i US Open?

– Casper liker best grus og hardcourt. Her i US Open er det medium langsom hardcourt - men med mye «liv» i ballene, sier Ruud og ler av sitt eget svar.

– Det er langsomt, men likevel raskt! Og Casper liker det, tror jeg.

Når VG snakker med Christian Ruud er det sen ettermiddag i New York og sønnen har nettopp gjort de siste forberedelser.

– Han er frisk og det ser bra ut.

– Blir dere skuffet om han ikke kommer inn til hovedturneringen?

– Nei. Altså: Målet er selvfølgelig å komme så langt. Men kanskje spiller Casper dritbra, men taper. Han kan ikke gjøre annet enn sitt beste.

Christian Ruud mener at Casper har spilt bra i det siste. Ikke på sitt aller beste, men bra. Og målet til Team Ruud er fortsatt å komme inn på topp 100 før året er omme.

– Det blir syv til ni turneringer til i år. Det er absolutt realistisk å klare det. Casper hadde ikke noe stort annet halvår i fjor, og dermed skal det ikke så mye til å tjene rankingpoeng nå. Casper har ikke så mye å forsvare. Men det blir utvilsomt ikke lett. Vi trenger noen gode uker nå.

Han er nå nummer 143. I onsdagens første kvalifiseringsrunde skal Ruud opp mot Andrea Arnaboldi, som på papiret er en lett motstander. Han er nå nummer 180 i verden.

– Men det er ikke så enkelt. Arnaboldi har spilt bra i det siste. Selv om han er mye dårligere ranket, forventer vi tøff motstand. Kanskje spiller han som en nummer 110 i verden, forklarer Christian Ruud.

Om han vinner mot Arnaboldi, venter i utgangspunktet lettere motstand i neste runde: Slovenske Blaz Rola eller australske Max Purcel.

Ruud kom inn i hovedturneringen både i Australian Open og French Open .

