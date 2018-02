STAFETTGULL: Marit Bjørgen suser gjennom OL-ringene i Pyeongchang med Stina Nilsson på slep. Slik kom OL-gullet på stafett. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjørgen kan bli størst i OL-historien: – Hun er fantastisk

Publisert: 20.02.18 19:36 Oppdatert: 20.02.18 19:52

PYEONGCHANG (VG) Marit Bjørgen (37) er ett OL-gull fra å bli tidenes vinterolympier. Hverken Egil Kristiansen eller Bjørge Stensbøl er i tvil om at hun klarer det.

Hun er et gull bak Ole Einar Bjørndalen før onsdagens lagsprint i fristil. I tillegg avsluttes OL med Bjørgens favorittdistanse 30 km klassisk søndag.

– Ja, dette tror jeg Marit klarer, melder skiskytterherrenes trener, Egil Kristiansen, som har jobbet med Bjørgen i 15 år.

– Ja, jeg både tror og håper inderlig at hun lykkes, sier tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Han presiserer at hans håp knytter seg til Bjørgens prestasjoner og ikke til at Bjørndalen skal miste den gjeve rekorden.

Den olympiske statistikken:

Ole Einar Bjørndalen har på seks OL-deltagelse og 27 distanser:

8 gull – 4 sølv – 1 bronse.

Marit Bjørgen har på fem OL-deltagelser og 22 distanser:

7 gull – 4 sølv – 2 bronse.

– Hun er målbevisst uten å være kynisk, beskriver Kristiansen.

– Hun er fantastisk som utøver, men enda mer fantastisk som menneske, mener Stensbøl.

Fakta Bjørgens OL-medaljer Gull: sprint (2010) Gull: 15 km skiathlon (2010) Gull: stafett (2010) Gull: 15 km skiathlon (2014) Gull: lagsprint (2014) Gull: 30 km fellesstart (2014) Gull: stafett (2018) Sølv: stafett (2002) Sølv: 10 km individuell start (2006) Sølv: 30 km fellesstart (2010) Sølv: 15 km skiathlon (2018) Bronse: 10 km individuell start (2010) Bronse: 10 km individuell start (2018)

– Da jeg traff henne første gang, var hun veldig forsiktig, sjenert, tilbakeholden. Hun stakk seg ikke frem på noen måte. Det har skjedd en enorm personlig utvikling frem til den Bjørgen vi ser i da. Så trygg, svarer godt og reflektert på alle spørsmål. Hun er en fantastisk ledertype som aldri setter seg selv først. Det karakteriserer de aller beste, sier toppidrettssjefen, som hadde ansvar for den store oppgangen i antall medaljer frem til 2004.

Marit Bjørgen imponerte ingen da hun falt i nettinggjerdet i sitt aller første OL-renn i 2002. Hun endte på 50. plass over syv minutter bak gullvinner Stefania Belmondo.

Men hun var nær gull allerede i Salt Lake City. Norge tapte spurten mot Tyskland på stafetten. Det ble sølv. Den første OL-medaljen kom etter en god 1. etappe fra den da 21 år gamle trønderen.

– Hun er blitt åpnere og tryggere. Da var hun beskjeden. Men Marit Bjørgen har ikke skiftet personlighet. Hun hadde ingen primadonnanykker da og har det heller ikke nå. Det tror jeg kanskje er den viktigste egenskapen for at hun har klart å holde på så lenge, mener Egil Kristiansen.

Han kom inn som teknikktrener opp mot 2002, var Bjørgens landslagstrener i 10 år, før han i 2016 fikk den samme rollen i forhold til Ole Einar Bjørndalen.

– De har den samme gløden for det de holder på med. Du kan ikke gjøre slike prestasjoner uten å like det du holder på med, mener Kristiansen.

– Bjørgen og Bjørndalen er like dedikerte. de har dristighet, gjennomføringskraft og har de rette folkene rundt seg, følger Stensbøl opp.

Han mener Bjørndalen burde vært med i troppen til et Pyeongchang-OL med mye vind.

Det tok tid før Marit Bjørgen ble gulljente i OL. Hun gjorde VM-suksess både i 2003 og 2005, men OL i 2006 gikk trått. Den endte med en enslig sølvmedalje og var starten på tre vanskelige år for Bjørgen. Det snudde ikke før i forberedelsene til Vancouver-OL i 2010.

– Det har vært perioder som har vært veldig vanskelige for Marit. Men hun har alltid klart å komme seg videre. Det forteller litt om dama, sier Kristiansen.

– Hun er nysgjerrig. De som skiller seg ut har noen spesielle egenskaper, er dristige og tør endre seg. Det er derfor ikke resultatene flater ut.

Marit Bjørgen har vært en sammenhengende suksess de siste årene. I Vancouver OL tok hun sitt første OL-gull og dro hjem med tre gull, en sølv og en bronse.

I Sotsji for fire år siden plusset hun på med ytterligere tre OL-gull.

Omtrent midt mellom OL i Russland og OL i Sør-Korea kom sønnen Marius.

Til nå har Bjørgen gull, sølv og bronse fra sine tre renn. Og fortsatt gjenstår to sjanser.

– Hun kan bli historisk, slår Egil Kristiansen fast.