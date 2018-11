Ballgutt-glipp ble kostbar for Federer: Sjokktap mot 21 år gamle Zverev

SPORT 2018-11-17T17:08:00Z

(Alexander Zverev – Roger Federer 7-5, 7–6 (7-5)) En uheldig ballgutts glipp ble vendepunktet for Roger Federer (37) da muligheten til å sikre tittel nummer 100 glapp.

Publisert: 17.11.18 18:08 Oppdatert: 17.11.18 18:49

I stedet ble det sjokkseier til Alexander Zverev (21).

Det var mildt sagt en uvanlig hendelse som overskygget tungvektskampen i semifinalen av ATP-turneringen i London.

Federer ledet 4–3 i tiebreak da en ballgutt mistet en ball bak sveitseren, slik at poenget måtte spilles på nytt. Dommeren fikk ikke med seg hendelsen, men det gjorde Zverev, som umiddelbart stoppet opp og ga dommeren beskjed.

Deretter var Federer borte hos både dommer og ballgutt for å høre hva som skjedde, ettersom han hadde ryggen til den uvanlige episoden:



1 av 2 FRUSTRERT: Roger Federer ristet oppgitt på hodet etter å ha vært borte hos dommer og ballgutt. TONY O'BRIEN / X03815

Hendelsen skulle vise seg å bli det store vendepunktet – og et skjebnesvangert et sådan – for Federer.

Da poenget måtte spilles om på nytt, snudde Zverev tiebreaket og sikret avansement til finalen som spilles søndag.

– Jeg vil beklage for situasjonen i tiebreaket. Ballgutten mistet ballen, og da sier reglene at vi spiller å nytt om poenget, sier Zverev etter kampen ifølge ESPN .

Etter at dommeren annonserte at de to tennisstjernene måtte spille om poenget på nytt, ble Zverev møtt med buing fra publikum.

Tapet betyr at Federer må vente på sin tittel nummer 100. Zverev er på sin side den yngste til å nå finalen siden Juan Martin del Potro i 2009.

– Jeg er utrolig stolt. Laget mitt og jeg har jobbet så hardt for dette, sa 21-åringen som er rangert som nummer fem i verden.

Hvem som står på motsatt halvdel av Zverev gjenstår å se. I den andre semifinalen møtes verdensener Novak Djokovic og Kevin Anderson til det som blir en reprise av årets Wimbledon-finale.

Vinneren stikker av med svimlende 72 millioner kroner.