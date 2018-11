– Caruana har to ganger misset på det som skal være hans store styrke mot Carlsen

LONDON (VG) Fabiano Caruana (26) har hatt hvite brikker i to av tre partier - men ikke klart å skape noe. Det kan gå ut over selvtilliten.

Det mener sjakk-eksperten Leontxo Garcia i den spanske storavisen El Pais etter at Caruana og verdensmester Magnus Carlsen (27) spilte remis for tredje gang på rad i VM-matchen i London .

– For andre gang har ikke Fabiano klart å få noen fordel med hvite brikker. En av hans styrker i forhold til Magnus skal være åpningsforberedelsene. Alle er enige om at han er bedre enn Magnus i det. Derfor vil det trolig påvirke Fabiano mentalt at han ikke klarer å utnytte fordelen med hvite brikker denne gang heller, sier Garcia til VG.

– Det er ikke så mange felt at han er bedre enn Carlsen. Når har han to ganger misset på det som skal være hans store styrke mot Carlsen. Da er det et problem for Caruana, mener El Pais’ sjakk-journalist.

Fabiano Caruana selv uttrykte etter det tredje partiet at han følte at han hadde et initiativ.

– Dronning c7 var ikke bra, men jeg følte at jeg hadde en bra stilling. Men løper d2 i trekk 16 var et dårlig trekk. Jeg hadde initiativet, men hadde en blackout.

Magnus Carlsen var klar på at han hadde en tung åpning og hadde ikke ventet å få et lite overtak i partiet.

– Det var litt overraskende at det var jeg som endte opp med å presse etter den åpningen, sa han til VGTV.

Det gir grunn til bekymring for Fabiano Caruana når tre partier er spilt. Den gode nyheten er at han begynner å bli vant til å spille en VM-match.

– Jeg tror ikke lenger oppmerksomheten og styret påvirker ham, sier Leonxto Garcia.

Selv sa Caruana på mandagens pressekonferanse:

– Jeg kan ikke si det er moro, men det er en erfaring som jeg er glad for at jeg får. Det er en ny erfaring, men jeg synes det kjapt føles som en normal turnering.

– I det første partiet var det noe helt nytt. Nå føles det helt normalt.

Anna Rudolf, som er kommentator på den offisielle VM-siden, sier det slik til VG:

– Vi så en veldig nervøs Fabiano på dag én, noe som ikke var så uventet, for det samme skjedde med Magnus mot Viswanathan Anand i 2013.

– Fabiano prøvde å forberede seg best mulig mentalt for denne VM-matchen, men du kan ikke føle det 100 prosent uten å sitte i «buret» med Magnus Carlsen på den andre siden av sjakkbrettet og vite at du nå er der du har drømt om å komme i hele ditt sjakkliv.

– Nervene gjorde at Fabiano nesten tapte det første partiet, men han klarte å komme tilbake til parti nummer to. Om han ikke hadde klart det, kunne Magnus ha avgjort denne matchen tidlig. Men nå føler jeg at Caruana har klart å utligne mye av den fordelen som Carlsen hadde på forhånd. Det er nærmest 50–50 om hvem av dem som skal vinne. For jeg mener at Magnus’ fordel nå er borte.

Magnus Carlsen selv er passe fornøyd med tre remis på de tre første partiene.

– Det er noen oppmuntrende tegn, men jeg har noe å gå på.

På spørsmål på pressekonferansen om han likte seg, svarte han:

– Ja, ellers hadde jeg ikke vært her! Det er åpenbart tøft og mye press, men jeg prøver å kose meg.

– Jeg har hatt svart i to av tre partier, og jeg synes ikke han spiller fryktinngytende, sa Carlsen om VM-utfordrer Caruana.

Tirsdag har nordmannen hvite brikker i parti fire i VM.

– Han kommer til å prøve å vinne med hvitt, fastslo Hans Olav Lahlum på VG-TVs sending.

I 2013 mellom Carlsen og Viswanathan Anand kom den første avgjørelsen i parti fem (Carlsen-seier), året etter vant Carlsen allerede i parti to - men Anand svarte med å vinne parti tre.

I 2016 var det syv partier med remis - før Sergej Karjakin vant det åttende partiet. Carlsen utlignet med å vinne parti nummer ti. Resten av de 12 partiene endte uten noen seierherre - og Carlsen forsvarte VM-tittelen med å vinne playoff med hurtigsjakk.