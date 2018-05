BANKERKUSK: Geir Vegard Gundersen, her med sin tidligere stjerne Support Justice, kommer til start med ubeseirede Ourastile,som blir omgangens klare V75-banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: En soleklar V75-banker

Publisert: 31.05.18 12:30

SPORT 2018-05-31T10:30:13Z

En flott V75-omgang er i vente, hvor storløpene står i kø. V75-bankeren er det ingen tvil om.

Ourastile blir VGs travekspert, Anders Olsbus, klare V75-banker.

– Ourastile er ubeseiret i sine tre starter hittil i karrieren og har vært meget bra. Med ett løp i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Jeg blir overrasket om ikke Gundersen-traveren vinner igjen, sier Olsbu.

Han lar også Lykkje Borka stå ugardert, men har respekt for stallvenninnen Kiro Bia Balderina.

– Hun er en av landets beste hopper, men har som vanlig langt tillegg. Feilfritt kan Lykkje Borka runde alle i Eldings æresløp, men jeg har respekt for stallvenninnen Kiro Bia Balderina som står spennende til på strek med landschampion Høitomt i sulkyen, varsler traveksperten.

I de øvrige storløpene velger han å gardere litt.

– I Kong Olavs æresløp synes jeg en kvartett peker seg ut i form av Professor Ø.K., Brenne Balder, Moe Tyr og Rofstad Odin. Jeg setter ubeseirede Professor Ø.K. knepent først.

– Haukås-løpet for 4-årige norskfødte varmblodshester teller kun syv hester, men det er svært jevnt mellom fire av dem. Jeg setter Let's Take A Selfie først.

– I Ove Wassbergs æresløp kan muligens Photo Lavec ta en etterlengtet seier, om åpningen ikke blir for tøff. Men jeg tar med fire hester til, sier han.

Dagens mest åpne V75-løp er travrittet, Rappfots æresløp, hvor han garderer bredt. Olsbu setter Lille Amare, med dyktige Kristine Kvasnes på ryggen, ytterst knepent først.

Dagens banker

Ourastile (V75-2) er ubeseiret og jakter sin fjerde seier. Står perfekt til og skal regnes med en solid sjanse igjen.

Dagens luring

Moe Tyr (V75-1) var god til seier sist og kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Aktuell på sitt beste.

Her er Olsbus V75-tips til Bergen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 378 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

V75-1 (2100mv)

2 PROFESSOR Ø.K.

3 BRENNE BANKER

8 MOE TYR

9 Rofstad Odin

———————————

6 Førlands Odin

10 Valle Storm

4 Finnskog Nox

7 Kashmir

5 Thale

1 Søstra Støen

Løpet

Tre-fire hester gjør trolig opp i Kong Olavs æresløp.

Favoritten

Professor Ø.K. er et stort talent som er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren, men han har ikke vært i nærheten av å møte så gode hester som dette. Dog har han en klar rekordforbedring inne. Det må han også ha for å kunne vinne igjen. Hittil har han ikke vært av de raskeste fra start, og tilleggshestene kan fort komme tidlig opp og over ham. Men skulle han klare å holde de ut, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Outsiderne

Brenne Banker har Eirik Høitomt hatt et veldig godt tak på. Ekvipasjen jakter nå sin tredje strake seier. Sist vant de fra dobbelt tillegg i et Veikle Balder Cup-løp til en ny solid rekord, mens han holdt knepent unna for Hugo Bäck i Telemarksløpet gangen før. Feilfritt og på sitt beste kan han absolutt vinne igjen.

Luringen

Moe Tyr var god til seier direkte etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Fungerer han som best er han blant landets bedre 4-åringer. En stor outsider som må på alle bonger.

Startsiden

Professor Ø.K. får overta fra Søstra Støen, men hestene på tillegg er kjappe og vil komme raskt opp til strekduoen.



V75-2 (2100ma)

5 OURASTILE

———————————

10 Next Game

8 Draco Braz Minto

3 Hurricane Field

2 So Superb

12 Ark Born As Twin

6 Magic In Mind

4 Bonjarda J.T.

9 Jailhouse Banker

11 Explosive Ends

1 Operandi

7 Fighting Odiwa

Løpet

Ourastile vinner dette grunndivisjonsløpet.

Favoritten

Ourastile har gjort alt riktig hittil i sin korte karriere, med tre seirer på like mange forsøk. I årsdebuten sist var han helt overlegen etter å ha overtatt runden igjen. Suveren var han også i debuten i fjor, mens han holdt unna for Dontgiveme Chocolate nest sist. Med løpet sist i kroppen er han ytterligere forbedret. Gundersen-traveren er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet. Uansett en meget stor vinnersjanse og en klar banker.

Outsiderne

Next Game ble passivt kjørt sist og ble sittende fast med alt igjen. I de to foregående løpene var han helt overlegen. Hesten er meget bra, men er ikke helt i samme klasse som Ourastile. Har uansett en god sjanse til å bli annen.

Luringen

Hurricane Field ble sliten etter et tungt løp sist. Vant lett i enkelt lag gangen før. Han er kjapp fra start og slipper trolig til favoritten om han kommer foran. Derfra kan han fort henge på til en trippelplass.

Startsiden

Hurricane Field er god fra start, men ønsker ryggen til Ourastile.



V75-3 (2120mv)

1 LILLE AMARE

11 NYLAND

7 KVIKK TOJO

13 TOMELD Ø.K.

12 BOKLI TEDDY

6 EIKFAKSEN

14 VASSBØ FAKSE

5 Hugo

3 Alsaker Torres

———————————

15 Solør Svarten

10 Spik Mollyn

8 Krokstad Juvita

4 Spik Lotta

9 Lukas

2 Rigel Scott

Løpet

Åpent i travrittet, Rappfots æresløp.

Favoritten

Lille Amare er litt variabel, men bra på sitt beste. Sist vant han greit fra tet. Får et fint løp igjen og kan vinne om han yter sitt beste, men han møter betydelig tøffere lag nå.

Outsiderne

Nyland fikk alt for langt frem sist til Spik Lotta som står 40 m dårligere til nå. Feilfritt kan han runde alle.

Luringen

Kvikk Tojo er i sitt livs form. Skulle han komme foran, stiger sjansene.

Startsiden

Nr. 1,3,6 og 7 er kjappe.

V75-4 (2100ma)

2 LET'S TAKE A SELFIE

5 CALINA

1 KAMPERHAUGS DINA

3 GRACE B.R.

7 Gaia B.R.

———————————

6 Happy Feet

4 Roxy Lady

Løpet

Jeg ser fem av syv hester med vinnersjanse i Haukås-løpet, et løp for 4-årige norskfødte hopper. Men det er ganske jevnt dem i mellom.

Favoritten

Let's Take A Selfie sto vrient til i spor elleve i DNTs hoppechampionat på Biri sist. Avsluttet bra, men måtte nøye seg med fjerde bak Kamperhaugs Dina, Calina og Normandie Royal. Gangen før i et Oaks Bonus-løp fikk hun en tøff sisterunde før hun overtok runden igjen. Kunne ikke stå i mot fjorårets hoppe-Kriterie-vinner Gluhwein da. Nå har Kolnes-traveren fått et par løp i kroppen og kan være ytterligere forbedret. Dessuten står hun langt bedre til spormessig. Det kan være dags for årets første seier til fjorårets hoppe-Kriterie-toer og Oaks-vinner nå. Jeg gir henne et knepent tips.

Outsiderne

Kamperhaugs Dina satt i tet i første sving i DNTs hoppechampionat før hun slapp til Calina etter 500 meter, som gikk etter radige 1.10. Fikk perfekt luke inn på oppløpet og vant greit. Er kjapp fra start og kan trolig ta føringen om kusken ønsker det. Uansett kan hun få et fint løp i lederrygg. Skal regnes blant de tre igjen og kan også vinne.

Grace B.R. ble sittende fast i årsdebuten i DNTs hoppechampionat sist med krefter spart. Med det løpet i kroppen er normalt vinneren av fjorårets hoppeavdeling av Prinsesse Märtha Louises pokalløp ytterligere forbedret. Med posisjonsklaff er hun ikke stort dårligere enn konkurrentene.

Gaia B.R. ble også sittende fast sist. Da slapp hun føringen til Royal Baby og fikk aldri sjansen. Hoppa står litt sjanseartet til ytterst på vingen, men i et lite felt blir hun trolig tatt opp og kan gå bak. Hun er kanskje ikke helt i samme klasse som de beste, men kan muligens snuse på en trippelplass.

Luringen

Calina satt i tet etter en 1.10-åpning i DNTs hoppechampionat sist tross spor ytterst på vingen, men kunne ikke svare Kamperhaugs Dina som liftet med i hennes rygg. Gangen før ble Calina bare gitt en gjennomkjøring. Hamre-traveren kommer ut skoløs nå og kan ha ytterligere en veksel inne. Fjorårets hoppe-Kriterie-treer kan absolutt vinne.

Startsiden

Kamperhaugs Dina, Let's Take A Selfie, Grace B.R. og Calina kan alle være med i tetkampen om det laddes fra start.



V75-5 (2100mv)

15 LYKKJE BORKA

———————————

7 Kiro Bia Balderina

1 Prinsesse Sølv

14 Oriola

12 Villmira

10 Tangen Tia

6 Stensvik Marikken

2 Tuxi Frøya

11 Finnskog Oda

13 Kap Tilly

4 Øvern Jerva

5 Drill Rosa

9 Bjøre Lydia

3 Vertigo Prinsesso

8 Vertigo Lotta

Løpet

Lykkje Borka er bankeraktuell i Eldings æresløp.

Favoritten

Lykkje Borka er en av landets beste hopper. Var god til seier sist. Har 60 m tillegg, men feilfritt og uten posisjonstrøbbel kan hun runde alle.

Outsiderne

Prinsesse Sølv kommer ut etter pause. Hun er bra på sitt beste og står til for et fint løp. Løser det seg kan hun ende på trippelen.

Luringen

Kiro Bia Balderina, favorittens stallvenninne, er bra på sitt beste. Blir kuskeforsterket med landschampion Høitomt nå og kan bli skummel feilfritt og med klaff.

Startsiden

En noe åpen startside.



V75-6 (1600ma)

1 PHOTO LAVEC

4 PINGUS VANG

2 DEEP SEA DREAM

7 Rafolo

5 Sejr Gammelsbæk

———————————

3 Special Envoy

10 Good's Of Norway

9 Greyhound d'Estino

Løpet

Fem hester bør rekke i Ove Wassbergs æresløp, et eliteløp for varmblodshester.

Favoritten

Photo Lavec har spart opp til en seier nå. Var solid toer bak en suveren Donatomite sist. Solberg-traveren er veldig kjapp fra start og kan forsvare sporet. Om ingen ofrer seg innledningsvis og han får dirigere en bit, kan han muligens holde unna, om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Pingus Vang fikk maks i tøft lag i den svenske gulldivisjonenen sist og måtte nøye seg med syvende. Tapte kun for Ferrari B.R. og knep annen fra Donatomite gangen før. Kolnes-traveren er kjapp fra start, men har raske hester på innsiden. Klaffer det med rett ryggløp, speeder han normalt fort til slutt.

Rafolo holder toppform, men har som vanlig fått et dårlig spor. Men nå er han i alle fall blitt strøket inn et hakk. Sist avsluttet han bra til tredje bak Donatomite og Photo Lavec. Gikk flott til mål i de foregående løpene også og skal passes den dagen han får et godt spor. Herfra blir det sjanseartet, og han er først og fremst garderingsaktuell. Med tempo stiger sjansene.

Sejr Gammelsbæk er på gang igjen. Vant lett i billig lag sist. Er ikke stort dårligere enn de andre, men det må klaffe med posisjonene.

Luringen

Deep Sea Dream ble fjerde i et travritt sist etter å ha blitt hengende i sporene hele veien. Gangen før tok han en sterk seier fra dødens i enkelt lag. Har hevdet seg mot disse hestene før og står til for et fint løp. Om det er han som får det beste løpet, kan han vinne.

Startsiden

Photo Lavec er kjapp fra start og kan forsvare sporet. Har fire raske hester på utsiden, men jeg tror han kan holde dem ute.



V75-7 (2100ma)

4 SKYLANDER HILL

6 EXCLUSIVE G.T.

9 REVENUE LAVEC

1 Mira Star M.

———————————

12 Dream Princess

10 Free Million

2 S.K.s Sagitta

7 W.J. Follow Me

5 Seaborn Photo

8 Princess Blue

11 Key To Candy

3 Benny B.R.

Løpet

Tre-fire hester kan rekke i bronsedivisjonen.

Favoritten

Skylander Hill satt i tet etter 600 meter sist og vant enkelt et billig lunsjløp på Jarlsberg. Men tidsmessig var han bra. Kommer han seg tidlig foran igjen, kan fjorårets Haneborg-vinner bli vrien å tukte.

Outsiderne

Exclusive G.T. avsluttet bra til annen på 1.13,6 full vei etter innvendig reise sist. Er litt variabel, men er bra på sitt beste. Kan åpne bra fra start og skulle hun få en fin posisjon, er det ikke umulig.

Luringen

Revenue Lavec ble det feil med bittet til sist, og han kunne ikke hevde seg fra køen. Speedet inn til en enkel seier fra lederrygg via siste indre på Åby gangen før og vant på gode 1.12,9. Wivestad-traveren er nok best på sprint, men står til for et fint løp og kan avsluttet fort. Er ikke ufarlig om han ligger på skuddhold i siste sving.

Startsiden

Mira Star M. og S.K.s Sagitta kan åpne bra, men slipper kanskje til Skylander Hill om han blir offensivt kjørt. Exclusive G.T. og Seaborn Photo, samt W.J. Follow Me er heller ingen sinker om det laddes innledningsvis.



NØKKELKUSKEN

Navn: Ove Wassberg

Alder: 70 år

Antall seirer i år: 19

Antall seirer totalt: 3356

Nestorens to luringer

Ingen har vunnet flere løp på Bergen Travpark siden åpningen i 1985, enn Ove Wassberg. 70 år gammel er han stadig like aktiv, og har et av dagens V75-løp oppkalt seg etter seg. Og Ove’n er ikke snauere enn at han varsler om to luringer.

V75-1: - I en spennende utgave av Kong Olavs æresløp, skiller østlendingene Moe Tyr og Brenne Banker seg litt ut, etter de siste prestasjonene. Jeg vil likevel advare for Professor Ø.K. , som er i rivende utvikling og som kan lede lenge fra strek, og Førlands Odin , som jeg selv kjører. Han imponerte veldig sist, og kan kjempe om seieren igjen om han er like bra nå.

V75-2: - Han tok en overlegen seier første gang ut etter lang pause, Ourastile . Står gunstig til og vinner igjen. Banker.

V75-3: - Det har skjedd overraskelser i tidligere utgaver av Rappfots æresløp. Det kan skje igjen. Jeg synes likevel Nyland på tillegg og Kvikk Tojo på strek skiller seg ut. Jeg prøver meg på de to.

V75-4: - Får Let’s Take A Selfie tet uten å brenne for mye krutt, kan det holde hele veien. Kamperhaugens Dina var god sist og kan utfordre med åpning til slutt. Grace B.R. , Gaia B.R. og Calina er alle mulige garderinger.

V75-5: - Lykkje Borka vinner et slikt løp om hun får flyt på veien. Men det er det ingen garantier for. Derfor bør formsterke hopper som Villmira , Kiro Bia Balderina og Stensvik Marikken med på bongene.

V75-6: - Forsvarer Photo Lavec sporet til tet, kan mye være gjort. I motsatt fall står kapasiteter som Pingus Vang og Rafolo klare til å overta. Luringen er Deep Sea Dream , som står veldig spennende til.

V75-7 : - Åpent, med Skylander Hill som motivert favoritt etter sin overlegne seier på Jarlsberg sist. Exclusive G.T. kommer med dokumentert form, og kapable Dream Princess kan overraske bakfra. Det kan også min egen Princess Blue , som har vært veldig bra i det siste, men som står sjanseartet til.