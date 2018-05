Ronaldo: – Jeg var ærlig. Noe kommer til å skje.

Cristiano Ronaldo (33) beklager at han sa det han sa – akkurat da – umiddelbart etter sin femte Champion League-seier. Men han står ved alt han sa, og det kan ikke tolkes annerledes enn at han vil forlate Real Madrid.

– Jeg snakket når jeg ikke skulle ha gjort det. Men noe kommer til å skje. Det var ikke rett tidspunkt. Men jeg var ærlig. Jeg angrer det ikke, sier portugiseren ifølge Sky Sports søndag.

– Jeg snakker ikke så mye. Men når jeg snakker, så snakker jeg. Jeg har holdt dette tilbake, men nå klarte jeg ikke å legge bånd på meg, tilføyer Cristiano Ronaldo .

Lørdag, mens lagkameratene hans fortsatt jublet over Real Madrids tredje Champions League -seier på rad, kom Cristiano Ronaldo med uttalelsen som ble betegnet som oppsiktsvekkende. Den gikk fort viralt, som det heter. Den spredte seg verden rundt med en tornado.

– Jeg vil nyte dette øyeblikket, og i løpet av et par dager vil jeg et svar til fansen, som alltid har støttet meg, sa BeIN Sports Spania.

Og så fortsatte han:

– Det har vært veldig hyggelig å være i Real Madrid. Jeg vil uttale meg i løpet av de førstkommende dagene. Jeg vil glede meg over dette sammen med lagkameratene mine, og i løpet av noen få dager vil jeg komme med et svar, sa Cristiano Ronaldo.

Real Madrids omdiskuterte kaptein Sergio Ramos ble konfrontert med Ronaldos utsagn og hint om et farvel til Madrid. Ramos, som taklet Liverpools Mohamed Salah slik at egypteren slo skulderen ut av ledd, svarte kort «i kveld er ikke fremtiden til en spiller viktig.»

Real Madrids president Florentino Pérez var litt skarpere i kanten.

Til De Marke Sports sa han at han ville minne Ronaldo om at «laget er viktigere» enn enhver spiller.

– Jeg vil ikke gå inn på personlige saker og trekke oppmerksomheten mot andre saker. Nå er det tid for feiring, sa Florentino Pérez.

Ronaldo ble toppscorer i Champions Leagues for sjette sesongen på rad. Han sier at «dette» – underforstått bye bye Madrid – har ligget i kortene en god stund. Han tilføyer at penger ikke er et «problem», som svar på spekulasjonene kan være et utspill med tanke på å få mer av dem ut av Real Madrid og Perez.

– Jeg har vunnet Champions League fem ganger og Gullballen fem ganger. Jeg hadde allerede skrevet historie. Nå har jeg gjort det i enda større grad, sier Cristiano Ronaldo – antagelig for å understreke sin markedsverdi.