Innbytter reddet Sarpsborg 08 med scoring etter 28 sekunder: – Den sjukeste kampen jeg har spilt

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Sarpsborg 08 1–2) Etter en perle av de sjeldne fra Eirik Ulland Andersen sløste, sløste og sløste Strømsgodset med sjansene. Så slo Sarpsborg 08 tilbake.

Kampen mellom Strømsgodset og Sarpsborg 08 inneholdt det meste: Perlescoring, annulert mål, straffe, sjansesløseri og snuoperasjon. Det var nesten vanskelig å henge med for publikum på Marienlyst.

– Det er den sjukeste kampen jeg har spilt. Helt vilt, sier Ole Jørgen Halvorsen til VG.

Det var Eirik Ulland Andersen som startet ballet. I sin kamp nummer 50 for Strømsgodset dunket han ballen i tverrliggeren via ryggen til Aslak Falch og i mål fra 25 meter - og satte fyr på Marienlyst.

Etter Ulland-perlen burde hjemmelaget doblet ledelsen flere ganger. Publikum på Marienlyst reiste seg og jublet for scoring flere ganger, og ballen smalt i treverket fem (!) ganger. At det ikke sto 2–0 etter en time var smått utrolig, men hjemmelaget fikk ikke altså ikke ballen i mål.

Så snudde det, og i stedet var det bortesupporterne som kunne reise seg og juble for scoringer i Drammen.

For minuttet etter Godset hadde hatt tre stolpeskudd i ett angrep pekte dommeren på straffemerket. Ole Jørgen Halvorsen var sikker, og sørget for at det sto 1–1 etter en snau time.

Så ble danske Ronnie Schwartz byttet inn. Han brukte 28 sekunder på å sette ballen i mål, bli matchvinner og snu kampen for bortelaget.

Selvmål

Første omgang startet altså med et smell. Avslutningen til Ulland Andersen var fantastisk, og Godset fikk en tidlig ledelse.

Resten av omgangen var relativt jevnspilt, selv om hjemmelaget spilte seg til de største sjansene. Både Tokmac Nguen og Jonathan Parr hadde gode muligheter, men ingen av dem klarte å doble ledelsen.

Sarpsborg-spiss Patrick Mortensen var nærmest nettkjenning for gjestene før hvilen. Et langt innkast ble stusset videre til dansken som lurte på bakerste stolpe, men Bugge Pettersen i Strømsgodset-buret hindret scoring.

Annullert scoring

I andre omgang fikk vi en enda raskere scoring enn i den første - men denne gangen ble målet annullert. Hele stadion trodde bortelaget satte inn reduseringen da Matti Lund Nielsen headet ballen forbi Bugge Pettersen. Men Ole Jørgen Halvorsen dyttet Parr over ende, og scoringen ble ikke godkjent.

Så startet sjansesløseriet for vertene. De burde satt inn 2–0 flere ganger.

I stedet skjedde det motsatte. Minutter senere fikk nemlig Sarpsborg 08 straffe. Vilsvik sparket ned Kristoffer Zachariassen, og Ole Jørgen Halvorsen var sikker fra 11 meter.

Med ti minutter igjen av kampen ble danske Ronnie Schwartz byttet inn. Han brukte under ett minutt på å snu kampen - og reddet tre poeng for Sarpsborg 08.