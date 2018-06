NOK EN SEIER: Rafael Nadal, nå med elleve Roland Garros-titler. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / X00234

Overlegen Nadal vant sin ellevte Roland Garros-tittel

Publisert: 10.06.18 18:01 Oppdatert: 10.06.18 18:24

SPORT 2018-06-10T16:01:33Z

(Rafael Nadal-Dominich Thiem 6-4, 6-3, 6-2) Østerrikske Dominic Theim kjempet tappert mot Rafael Nadal, men hadde lite å stille opp med mot verdenseneren.

Seieren etter tre sett var hans ellevte triumf i Roland Garros, og Nadal har nå vunnet samtlige av de elleve finalene han har spilt på den franske grusen.

Seieren var også hans 17. Grand Slam-tittel - elleve ganger har han vunnet French Open/Roland Garros, én gang Australian Open, to ganger Wimbledon og tre ganger US Open. Verdenseneren er nå tre Grand Slam-titler bak Roger Federer .

– Jeg er veldig glad. Tusen takk til alle sammen, dette er helt fantastisk, uttalte spanjolen etter kampen, etter først å ha pratet imponerende bra fransk et par minutter.

– Det er ikke engang en drøm å vinne her for 11. gang, for slikt kan man ikke drømme om, sa tennisstjernen.

Stålkontroll gjennom hele oppgjøret

Det sto 4-4 i første sett før Nadal tok ledelsen 5-4 og brøt til 6-4. Da «måtte» det jo bare bli seier for Nadal: Han er nå 78–0 i Roland Garros etter å ha vunnet det første settet.

Det andre settet ble hakket enklere for spanjolen, han brøt Thiem på 1-0 og vant 6-3. Verdenseneren er nå 208–2 når han har vunnet de to første settene i best-av-fem-kamper. De to eneste tapene har kommet mot Roger Federer i Miami i 2005 og mot Fabio Fognini i US Open i 2015, begge kampene på annet underlag enn den franske grusen.

Tredje sett da? Ble ikke nevneverdig spennende, det heller. En parademarsj for Nadal, som brøt to ganger og hadde tre matchballer på 5-2 og 40-0. Han misbrukte alle tre, det ble 40–40, så fikk Nadal muligheten til å avgjøre, men misbrukte også den. Så kunne han igjen avgjøre, og da tok han godt vare på muligheten. Thiem slo ballen ut, Nadal slapp racketen og snudde seg mot publikum og løftet hendene. Akkurat som en ekte ener.