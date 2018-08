MISTET PREMIEPENGER: Disse gamblerne fra Haugesund er oppgitte over spillselskapet Coolbet. Fra venstre ser vi Kenneth Mortveit (29), Martin Hervik (27) og Lars Wik (30). FOTO: Privat

Truet med anmeldelse: Hevder spillselskap sperret kontoer med 170.000 kroner

Publisert: 03.08.18 19:25

Kompisgjengen fra Haugesund hevder de vant 170.000 kroner hos spillselskapet Coolbet. Så ble kontoene sperret av selskapet, pengene ble gjort utilgjengelig og kameratene ble truet med politianmeldelse.

– Det oppleves helt absurd, sier spiller Lars Wik til VG.

Dette er historien om et utenlandsregistrert spillselskap, IP-adresser og en kompisgjeng som hevder de vant store summer.

VG har fått tilgang på e-poster og opptak av telefonsamtaler, der det kommer frem at spillselskapet truet kompisgjengen med politianmeldelse. Coolbet, som er registrert i Estland, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men har sendt et generelt tilsvar som kan leses i sin helhet nederst i saken.

«Vi gir aldri ut opplysninger om eller kommenterer kundeforhold i media. På generelt grunnlag så oppfordrer vi kunder til å klage saker de er misfornøyde med inn til spillmyndighetene i Estland (EMTA)», skriver Coolbet.

«På grunn av en rutinesjekk»

Historien begynner i desember i fjor. Kompisgjengen hadde vunnet mye penger og hevder de til sammen hadde rundt 170.000 kroner på kontoene sine.

Plutselig fikk Wik (30), og kompisene Martin Hervik (27) og Kenneth Mortveits (29) sine kontoer stengt av spillselskapet. Begrunnelsen fikk Wik i en e-post tre dager senere den 8. desember:

«Som tidligere nevnt så er din konto midlertidig stengt på grunn av en rutinesjekk.»

27. desember mottar Wik nok en e-post fra spillselskapet:

«I forbindelse med en sikkerhetsmessig rutinesjekk av din konto, har vi lagt merke til at din konto er linket til en eller flere kontoer hos Coolbet», og Wik ble bedt om å komme med en forklaring på dette.

28. desember, dagen etter e-posten fra spillselskapet, forklarer Wik at han og kompisene har satt spill fra samme PC, en maskin med ekstra sikkerhet og rask internettlinje som kun benyttes til oddsspill.

Og det er her stridens kjerne ligger: Spillselskapet mener at Wik har styrt kompisenes kontoer fra sin PC hjemme i Haugesund, og at dette bryter med deres reglement. Spillselskapet mener de sitter på tekniske bevis som knytter kameratenes spillaktivitet til Wiks IP-adresse. Kompisgjengen mener på sin side at de ikke har gjort noe galt, og Wik benekter at han har operert som en «hovedmann» for alle tre kontoene.

Hevder han hjalp kompisene med tips

– Jeg har hjulpet de (kompisene) med hva de skal tippe på. Alle spill har blitt satt fra min PC, men kun én konto har vært pålogget om gangen. Jeg har en egen PC som bare blir brukt til oddsspill. IP-adressen er registrert på meg, sier Wik.

– Hvorfor har dere gjort det slik?

– Fordi det er jeg som har mest peiling. Jeg har holdt på med odds siden jeg var 16 år. Men jeg er på ingen måte noen oddsproff.

– Forstår du at det kan se ut som at du har satt alle spillene fra din PC, også på kompisenes kontoer?

– Det kan jeg forstå. Men poenget i min sak er for det første: De sa de hadde konkrete bevis, noe ikke jeg har fått oversendt, selv om det er etterspurt flere ganger, sier Wik.

VG har sett flere e-poster mellom partene, blant annet flere hvor Wik etterspør bevis fra spillselskapet, uten å få svar.

– Og for det andre: Jeg har lest reglene til Coolbet ganske bra. To personer kan ikke sette identisk spill fra samme PC. Vi var aldri logget inn på flere kontoer samtidig.

I en e-post fra spillselskapet 2. februar hevder Coolbet at kompisene har brutt følgende regel fra regelverket som ligger på selskapets hjemmeside:

«Det er ikke tillatt å overføre penger fra din spillekonto til andre spillere, eller å motta penger fra andre spillere til din spillekonto, eller til å overføre, selge eller kjøpe andre spillekontoer.»

Wik, på sin side, avviser at han har brutt regelen spillselskapet viser til.

– Å overføre eller motta penger fra spillekontoer er ikke mulig å gjøre på nettsiden. Å overføre, selge eller kjøpe kontoer er heller ikke blitt gjort. Vi er alle tre kompiser og jeg bor 10 minutter fra begge. Vi har hatt avtale om at jeg skulle få noen prosenter av mine venners gevinster og jeg har hjulpet dem, men kontoene er deres, sier Wik.

På generelt grunnlag lurer han på om spillselskapene mener det er ulovlig å se fotballkamp hos en venn, låne det trådløse nettverket, spille på oddsen og dermed ende opp med samme IP-adresse som den man er på besøk hos.

Vurderer politianmeldelse

1. januar 2018 tar saken en ny vending. Da skriver spillselskapet at de vurderer å politianmelde Wik.

«Det er liten tvil om at du er hovedmannen bak alle disse 3 kontoene. Du har bedt disse to kompisene åpne en spillekonto slik at du skulle kunne disponere disse kontoene (dette har vi tekniske bevis på.)»

Én måned senere, den 30. januar i år, mottar også Hervik en e-post fra spillselskapet der politianmeldelse trekkes inn:

«Vi gjør ikke dette basert på antagelser. Vi har IP-adresse som knytter deg til Lars. Jeg har nå kontaktet Haugesund politikammer og vi kommer til å levere inn en anmeldelse på dette forholdet.»

Samme dag får Wik en telefon fra spillselskapet. VG har fått tilgang på opptak av samtalen, som forløper slik:

«På mandag ringte jeg Haugesund politikammer fordi jeg kommer til å anmelde dette her. Det eneste som kan stoppe oss fra å gjøre det, er en tilståelse fra deg,» sier spillselskapets representant gjennom røret.

«Det kommer ikke til å skje.» svarer Wik i telefonsamtalen VG har hørt opptak av.

Spillselskapet har ikke svart på VGs spørsmål om hvilken lov kompisgjengen skal ha brutt.

– Jeg vil ikke bli anmeldt

Wik sier at det var helt absurd å motta den telefonen.

– Jeg ble mest irritert. Jeg tolker det som at de prøver å true meg.

– Blir du bekymret over å potensielt ha en politianmeldelse hengende over deg?

– Jeg blir jo selvsagt bekymret. Jeg vil jo ikke bli anmeldt. Man vet aldri hva som skjer i slike saker. De har sikkert mye mer penger enn meg til advokater. Det er ikke noe gøy.

– Hvorfor tror du at Coolbet truer med politianmeldelse?

– Jeg vil tippe at de gjør de fordi de vil at jeg skal legge det fra meg. Jeg skrev tidlig at jeg vurderte å skrive på nettforumer om hva de holder på med.

Han sier at han regner pengene som tapt, og sukker:

– Det er viktig å ikke vinne for mye. Det er sånn bransjen er, avslutter han.

Coolbet: – Svært uvanlig

Spillselskapet Coolbet ønsker ikke å kommentere enkeltsaker eller spørsmålene VG har sendt på e-post. De har derimot sendt et generelt tilsvar som, etter spillselskapets ønske, trykkes i sin helhet:

Vi gir aldri ut opplysninger om eller kommenterer kundeforhold i media. På generelt grunnlag så oppfordrer vi kunder til å klage saker de er misfornøyde med inn til spillmyndighetene i Estland (EMTA), noe de finner informasjon om på www.coolbet.com.

Coolbet ble nylig kåret til Norges beste bookmaker i en stor test i Norge og har 85.000 registrerte kunder.

Vi har hatt 11 saker i EMTA, hvorav tre av de klagende kundene har fått medhold.

Det er med andre ord svært uvanlig.