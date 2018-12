Ny VM-medalje og nordisk rekord for Henrik Christiansen: – Helt ubeskrivelig

Henrik Christiansen (22) ble første nordmann til å ta to medaljer i samme svømme-VM. Det sikret han med nordisk rekord og bronse på 1500 meter fri under kortbane-VM i Kina.

Publisert: 16.12.18 11:24 Oppdatert: 16.12.18 13:38

– Det smaker utrolig godt, sier Christiansen til VG på telefon fra Kina, før han må avbryte samtalen for å løpe til medaljeseremoni.

14.19,39 er den nye rekordtiden til Christiansen. Hans tidligere rekord var 14.21,53.

Resultater:

Resultater 1500 meter fri, kortbane-VM i Kina: 1. Mykhallo Romanchuk (Ukraina) 14.09,14 2. Gregorio Paltrineri (Italia) +0,73 3. Henrik Christiansen (Norge) +10,25 4. David Aubry (Frankrike) +14,30 5. Damien Joly (Frankrike) +14,86

– Det var veldig deilig. Å komme herfra med to medaljer er helt ubeskrivelig. Og ikke minst to perser. Det er helt utrolig, sier Christiansen i et intervju med SVT, vist på NRK.

På tirsdag tok Christiansen sin aller første VM-medalje, da det ble sølv på 400 meter fri .

Christiansen er den første nordmannen som vinner to medaljer i ett og samme svømme-VM.

– Det er vanskelig å beskrive de følelsene jeg har nå. Det er utrolig tilfredsstillende at arbeidet vi har lagt ned gir resultater, sier Christiansen.

Viktig for norsk svømming

Rælingen-mannen sto distansen godt og hadde god margin ned til fjerdeplass.

– Det er et veldig, veldig sterkt løp. Vi er kjempefornøyd. Han viser at han har tatt et steg. Det er viktig for det kommende året og ikke minst det som skal skje om halvannet år – OL. Det er veldig viktig for både Henrik og norsk svømming, sier Petter Løvberg, landslagssjef i svømming, til VG.

– At han klarte å nullstille etter tirsdag, er jeg veldig glad for. Det er lett å bli sittende og sutte på karamellen. Han har klart det på en utmerket måte, fortsetter Løvberg.

Italienske Gregorio Paltrinieri og ukrainske Mykhailo Romanchuk kjempet om gullet. Det ble til slutt Romanchuk som var sterkest de to siste rundene.

Før Christiansens medaljefangst denne uken i Kina, var Alexander Hetlands gull på 50 meter bryst i 2012 Norges siste medalje i svømme-VM.

Syv medaljer

Totalt står 22-åringen fra Rælingen nå med syv mesterskapsmedaljer.

Fra tidligere mesterskap har han to EM-sølv på 400 meter fri og to EM-bronser på 1500 meter fri, samt ytterligere en EM-bronse på 400 meter fri.

Henrik Christiansen: * Alder: 22 (født 9. oktober 1996) * Idrettsgren: Svømming * Klubb: Lambertseter (Tidligere Skjetten Svømming) * Meritter: * VM kortbane: 1 sølv (400 m fri), 1 bronse (1500 m fri) * EM langbane: 2 sølv (400 m fri) * EM kortbane: 3 bronse (to på 1500 m fri og én på 400 m fri) * Aktuell: Tok bronse på 1500 m fri under kortbane-VM i Kina søndag. Satte nordisk rekord med tiden 14.19,39.

Tomoe Zenimoto Hvas (18) avsluttet VM i Kina med 25. plass på 200 meter rygg. Tiden til stortalentet ble 1.56,01.

– Tomoe er her som læregutt. Han har mye å gå på når det gjelder å disponere kreftene. Han åpnet kanonhardt de første 100 meterne og fikk det veldig, men det er god læring. Han har fått en kjempeerfaring. Ikke minst med verdensrekord for juniorer på 100 meter butterfly (50,49). Vi er veldig fornøyd med mesterskapet, sier Løvberg.

I 2012 døde Alexander Dale Oen , verdensmester og kanskje Norges beste svømmer noen gang, brått. Slik var hans karriere: