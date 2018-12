Raser etter kombinertskandale for Riiber: - Det er livsfarlig

Da Jarl Magnus Riiber satte utfor overrennet og skulle jakte sin femte strake verdenscupseier, kjente han at det lugget etter et ras like før. Sportssjef Ivar Stuan kaller det en arrangørskandale.

– Det løsner noen isblokker i tilløpet. Arrangøren prøver å rengjøre, og sender ned to prøvehoppere, men Jarl Magnus kjenner at det lugger når han setter utfor, beskriver sportssjefen for kombinertlandslaget, Ivar Stuan.

Riiber fikk, med siste startnummer, en kraftig rotasjon og landet på 79 meter. Lengden han måtte slå, var 94 meter. Nede på sletten slo han oppgitt ut med armene.

– Han sier at han kjenner at det lugger. Det er direkte skandale. Vi har protestert, men det ser ikke ut som det har blitt tatt til følge. Dette er juryens ansvar, og arrangørens ansvar, at hoppbakken er rettferdig, sier Stuan.

– Livsfarlig

Jarl Magnus Riiber gikk først av bommen, mens arrangørene rensket sporet og sendte prøvehopperne ut. Han oppnådde også en fart på 86,4 kilometer i timen.

– Det er livsfarlig. De kommer i opp mot 90 kilometer i timen og så ligger det snø i sporet. Det er livsfarlig hvis det skal skje. Det er ikke et verdenscuprenn verdig, og ikke rettferdig overfor verdens beste kombinertløper, tordner Stuan.

Han mener at juryen burde gjort en grundigere jobb før de ga klarsignal til å fortsette rennet.

– Juryen var på hoppet og så at det lå masse snø i radius før og etter hoppet til Jarl, skriver landslagstrener Peter Sandell i en SMS til VG.

Også lørdag ble det en spesiell kombinertkonkurranse , da rennet ble utsatt i lang tid grunnet forholdene i østerrikske Ramsau.

– Dette er en tillitssvikt inn til arrangøren. Nå har det vært to sånne renn på to dager, to dager med skandaler er ikke bra, sier Stuan.

Riiber valgte å ikke gå langrennet, som han ville startet mer enn to minutter bak polske Szczepan Kupczak.

Slik forklarer FIS

Lasse Ottesen er renndirektør i det internasjonale skiforbundet (FIS) og uttaler seg på vegne av den østerrikske arrangøren. Han mener at de har gjort det de kunne for å sikre gode hoppforhold.

– Slik vi kan se, er det Jarl Magnus som drar med seg litt snø ut på bommen. Da stopper vi rennet, og koster og blåser sporet rent og kjører to prøvehoppere. Slik vi kan se, har ikke de noen vanskeligheter. Det gjøres en siste sjekk av sporet, og juryen gir signal om å kjøre videre, forklarer Ottesen.

Han mener at, med den informasjonen de hadde for hånden, var det ingen grunn til å ikke starte rennet igjen. Samtidig anerkjenner han at Riiber kan ha følt at det lugget litt da han satt utfor.

– Vi kommer til å evaluere hele helgen, ikke minst det som skjedde nå, både hva vi har gjort og hva vi kunne gjort bedre. Skal sørge for at ikke sånne ting skjer igjen. Sikkerheten til utøverne går over alt annet, sier Ottesen.

Han mener imidlertid det ikke er verken en arrangørskandale eller en livsfarlig situasjon som oppstod.