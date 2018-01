OL-GLEDE: Ole-Kristian Tollefsen og Marius Holtet (i midten) feirer en scoring av Holtet i OL-kampen mot USA i Vancouver for åtte år siden. Til venstre Mads Hansen, til høyre Jonas Holøs. Foto: Julie Jacobson / TT / NTB Scanpix

Tollefsens bestekompis: - Skjønner hvordan han har det

Publisert: 30.01.18 22:57

SPORT 2018-01-30T21:57:58Z

Ishockeylandslagets tidligere kaptein Ole-Kristian Tollefsen (33) legger opp etter hjernerystelsen han pådro seg for ett år siden. Eks-landslagsspiller Marius Holtet (33) vet hvordan bestekompisen har det nå.

– Vi har litt ulike symptomer og blir påvirket litt forskjellig. Men når jeg ser på ham, «kjenner» jeg hvordan det var for meg det første året. Det grøsser i meg, sier Marius Holtet til VG.

Han delte rom med Ole-Kristian Tollefsen fra de spilte sammen på guttelandslaget. Senere spilte de i mange år sammen på A-landslaget under trener Roy Johansen.

– For en trener var Tollefsen en drøm. Han satte laget først, og var hundre prosent i alt han foretok seg. Han er bevisst og reflektert. Han har satt spor etter seg, sier Roy Johansen til VG.

Sesongene 2012 til 2014 spilte Tollefsen og Holtet på det svenske topplaget Färjestad, helt til Marius Holtet ble tvunget til å legge opp på grunn av nok en hjernerystelse for fire år siden.

Leste du tidligere i dag, tirsdag? Tollefsen: Det at jeg ikke får velge når det skal ta slutt er noe som føles vanskelig.

Tre år etter det led Tollefsen samme skjebne.

– Det går opp og ned. Jeg har hatt en dårligere periode de siste månedene, sier Marius Holtet om sin egen situasjon.

Han jobber som peismontør i Karlstad, men sjefen sender ham hjem når han ser at nordmannen ikke føler seg bra som følge av smellene mot hodet på ishockeybanen. Han har prøvd seg som trener for et lokalt junior-lag. Det gikk ikke «på grunn av hodet».

– Jeg vet ikke hva han vil. Tiden vil vise, svarer han på spørsmål om Tollefsen har gitt uttrykk for om han etter hvert vil engasjere seg i sporten.

Marius Holtet forteller at respekten Ole-Kristian Tollefsen skaffet seg i internasjonal ishockey var «noe han fortjente».

– Alle lag hatet å møte ham, men alle ville ha ham på sitt lag. Han er en du alltid kan stole på; en god kamerat som ikke vil andre noe vondt - selv om det ikke alltid så slik ut på isen, sier Marius Holtet og ler.

Han mener at Tollefsens mentale styrke vil bidra til at han vil klare å håndtere symptomene knyttet til hjernerystelsene på en god måte. Marius Holtet påpeker at hodesmertene ikke er det verste.

– Humørsvingningene. Det at man den ene dagen kan føle seg pigg, for så den neste å føle at «ingenting er moro» og man ikke orker noe. Jeg har det fortsatt slik, forteller Holtet.

– Har du et spesielt minne fra de mange årene dere spilte sammen, som er «typisk Tollefsen»?

– Ja, fra en gang vi spilte mot hverandre. Han for (svenske) Modo og jeg for Färjestad. Jeg «rundet opp» for er å få et oppspill, men fikk ikke pucken. Han kjørte over (taklet) meg. Jeg spurte «hva driver du med?». Han svarte at han «trodde» jeg skulle få pucken. Det var typisk ham, svarer Marius Holtet - som understreker at Tollefsen fortsatt er den samme for ham, som han var som spiller.

Fakta NHL-debut for 12 år siden Ole-Kristian Tollefsen (33) Født: 29. mars 1984 Klubber: Nes IK, Lillehammer, Brandon Wheat Kings (juniorligaen Canada), Syracuse Crunch (AHL), Columbus Blue Jackets (NHL 2005–09), Philadelphia Flyers (NHL 2009–10), Modo (Sverige 2010–12, kaptein), Färjestad (Sverige 2012–17, kaptein) # Debut for landslaget i B-VM på hjemmebane 2005, spilte sitt siste VM i Moskva i mai 2016 og ledet Norge til seier i OL-kvalifiseringen på hjemmebane i september 2016. # 163 kamper i NHL