Denne mannen legger Ruuds taktikk fra Oslo: – Kan være avgjørende

Mens Casper Ruud sover i Australia, forbereder Øivind Sørvald, sportssjef i Norges Tennisforbund, 19-åringens neste slagplan fra Oslo.

53-åringen er ingen hvem som helst. Sørvald har blant annet hjulpet tidligere verdensener Viktoria Azarenka (28), som vant Australian Open i 2012, med å analysere og legge opp taktikk.

– Kan være avgjørende

Nå gjør han det samme for Casper Ruud, som er videre til 2. runde av Australian Open som første nordmann dette millenniet. Og det på toppen av 100-prosentstillingen han har som sportssjef i Norges Tennisforbundet.

Ruuds kamp mot Diego Schwartzman spilles onsdag morgen, trolig med start rundt 7-8. Den kan du følge i VG Direkte eller på Eurosport Norge.

Sørvalds arbeid setter Team Casper Ruud stor pris på.

– Det er så små marginer i dagens tennis at all mulig informasjon hjelper, sier pappa Christian Ruud på telefon til VG fra Australia.

Han og Sørvald snakker sammen daglig mens Ruud jr. spiller Grand Slam-turneringen i Australia, og pappa Christian sier at arbeidet sportssjefen gjør, i ytterste konsekvens kan være avgjørende for om det blir seier eller tap.

– Det går på alt fra svakheter og styrker på motstanderen til hvor Casper best bør plassere seg på nettet. Et annet eksempel er at han finner ut at Casper har en tendens til å serve ut når det står deuce på stillingen 5-5 i game. Det kan være godt å ha i bakhodet, for det kan være avgjørende for kampen, sier han.

Jobber mens Ruud sover

Casper Ruud brukte fire timer og 16 minutter på å slå franske Quentin Halys mandag morgen. Ruud-motstander Schwartzman brukte også fire timer på å slå sin motstander over fem sett.

Sørvald estimerer at han bruker mellom fem og seks timer på å analysere Ruuds motstandere, og det kommer altså i tillegg til fulltidsjobben som sportssjef. Video er hans viktigste verktøy.

– Det blir vel 18 timer tennis i døgnet for tiden, men det gjør jeg med et smil om munnen, sier Sørvald, som har jobbet med Casper i mange år.

– Hvis Casper husker hvor han skal sette ballen i de avgjørende øyeblikkene, er alle timene verdt det, fortsetter han.

Sportssjefen ser tre kamper av Ruuds motstandere for å danne seg et ordentlig bilde av hva og hvem 19-åringen står overfor, og er opptatt av at det han sender videre til Team Casper Ruud, ikke bare er gjetninger. Og når pappa og sønn Ruud våkner opp i Australia, ligger det klar en fil med video og analyse signert Sørvald.

– Jeg ser på hvilke styrker og svakheter motstanderen har og hvor han server og slår returer. Og så gjør jeg det samme med Casper. Der er det også viktig å trekke frem hans gode slag; å bygge ham opp, sier Sørvald.

Slik skal Ruud vinne

Mot Schwartzman må Ruud finne seg i å være underdog. Så hvordan skal 19-åringen slå en som er ranket over 100 plasser over seg og som var i kvartfinalen i fjorårets US Open? Sørvald mener argentinerens forehand kan være nøkkelen.

– Han slår mest feil på forehanden, men han slår også veldig mange vinnere på den. Ruud må finne de riktige tidspunktene å spille på den, mener Sørvald og advarer mot argentinerens «kjempesolide» backhand. Han tror også det kommer til å bli mye spill fra grunnlinjen, mer enn da Ruud slo franske Halys i runde én.

– Det blir mange baller å slå, så han kan ikke bli for giret og overmodig. Han må balansere det hele, sier Sørvald.

Selv sier Ruud følgende om sin slagplan til NTB.

– Han er en spillbar motstander. Han slår ikke knallhardt eller har en ekstrem serve. Det blir nok litt mer spilling enn det var på mandag, håper jeg. Han er veldig god bakfra, er rask og smart – det er hans sterke side, oppsummerer Ruud.

– Men jeg har sett på ham og har noen ideer om hvordan jeg skal slå ham.