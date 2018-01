ANTIDOPING: Bildet er fra det russiske antidopingbyrået Rusadas lokaler i Moskva og tatt i 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

Friidrettsstevne i Russland: Dopingjegerne kom - da trakk 36 utøvere seg

36 friidrettsutøvere trakk seg fra stevnet i Irkutsk da dopingjegere uventet dukket opp.

Det er det russiske nettstedet championat.ru som melder dette.

Stevnet sist helg var mesterskap for Sibir-området. Rusada (det russiske antidopingbyrået) sendte sine kontrollører dit.

– Etter dette nektet en rekke utøvere å komme til start. De følte seg dårlig, skriver nettstedet.

I alt var det altså 36 utøvere som trakk seg etter at dopingjegerne kom til hallen i storbyen i Sibir.

Av de som trakk seg, var mange unge: Elleve var voksne utøvere, fire juniorer opp til 23 år, 14 juniorer opp til 20 år og syv jenter under 18 år.

Ifølge presidenten i det russiske friidrettsforbundet, Dmitrij Sjljakhtin, var det ikke overraskende at utøvere trakk seg før start. Til nyhetsbyrået Tass sier han:

– Det ville være galt å si at alt som skjedde, kom som en overraskelse på oss. Tvertimot - vi var forberedt på det, for vi forstår at vi har veldig mange problemer. Jeg har flere ganger tidligere uttalt at uten hjelp fra Rusada, så klarer vi ikke å få orden på denne situasjonen, sier friidrettspresidenten.

Det russiske friidrettsforbundet opplyser på sine hjemmesider at de har startet en intern granskning av det som skjedde i Irkutsk.

– Det er vårt initiativ at kontrollen av regionale friidrettsstevner skal bli sterkere, sier Sljakhtin til Tass.

Både i friidrett og kappgang har det vært en rekke dopingsaker i Russland gjennom mange år.

Hendelsen i russisk idrett kommer samtidig som CAS (den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker) opplyser at de neste uke skal behandle 39 av de 42 ankene til de russiske utøverne som er utestengt etter avsløringene rundt Sotsji-OL i 2014.

Ifølge CAS skal de komme med en dom innen 2. februar i denne saken.