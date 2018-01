HISTORISK: Mikaela Shiffrin smiler etter at hun kom i mål i slalåmrennet i Østerrike. Foto: DOMINIC EBENBICHLER, REUTERS

Shiffrin overgikk Stenmark–Løseth på fjerdeplass

Mikaela Shiffrin (22) viste igjen hvorfor hun er verdens beste kvinne i alpinbakken. Med sin 41. verdenscupseier er hun foran Ingemar Stenmarks rekordskjema.

Da svensken fylte 23 år hadde han vunnet 40 verdenscupseire. Den rekorden er nå slått, og fortsatt gjenstår et par måneder før hun fyller 23 år i mars.

Hun tangerte dermed Anne-Marie Moser Prölls rekord, som hadde 41 før fylte 23 år.

Stenmark endte på 86 verdenscupseire i karrieren. Landskvinnen Lindsey Vonn er den mestvinnende på kvinnesiden med 78.

– Jeg tenkte at jeg ikke hadde noe å tape, sa Shiffrin om finaleomgangen ifølge NBC .

Men det ble likevel litt spenning i flomlyset i Østerrike. På toppen sto hjemmehåpet Bernadette Schild, som ledet rennet med 37 hundredeler etter den første omgangen. Men i finaleomgangen holdt det ikke mot det amerikanske fartsvidunderet.

I mål var forspranget spist opp, og økt, til 94 hundredeler i amerikanerens favør.

Seieren var hennes tiende denne sesongen – og hennes femte på rad. Det har ikke skjedd siden 1997, da tyske Katja Seizinger også vant fem strake, ifølge NBC.

I verdenscupen er hun totalt overlegen.

Fakta Resultater, slalåm i Flachau, Østerrike 1) Mikaela Shiffrin, USA 1.50,86 (55,98-54,88), 2) Bernadette Schild, Østerrike 1.51,80 (55,61-56,19), 3) Frida Hansdotter, Sverige 1.52,29 (56,35-55,94), 4) Nina Haver-Løseth, Norge 1.53,48 (57,15-56,33), 5) Katharina Truppe, Østerrike 1.53,53 (57,74-55,79), 6) Chiara Costazza, Italia 1.53,66 (58,24-55,42), 7) Anna Swenn-Larsson, Sverige 1.53,70 (57,71-55,99), 8) Katharina Liensberger, Østerrike 1.53,77 (58,76-55,01), 9) Nastasia Noens, Frankrike 1.53,89 (58,81-55,08), 10) Katharina Gallhuber, Østerrike 1.54,10 (58,11-55,99). Øvrige norske: 24) Maren Skjøld, Norge 1.55,67 (58,51-57,16). Mina Fürst Holtmann kjørte ut i første omgang, mens Kristine Gjelsten Haugen ikke klarte å ta seg til finaleomgangen.

Fakta Verdenscupen sammenlagt 1) Shiffrin 1381, 2) Wendy Holdener, Sveits 560, 3) Petra Vlhová, Slovakia 554, 4) Viktoria Rebensburg, Tyskland 534, 5) Hansdotter 499, 6) Tessa Worley, Frankrike 416, 7) Schild 385, 8) Tina Weirather, Liechtenstein 383, 9) Michelle Gisin, Sveits 382, 10) Sofia Goggia, Italia 344. Norske (topp 30): 11) Ragnhild Mowinckel 324, 19) Haver-Løseth 206. Slalåmcupen (7 av 12 renn): 1) Shiffrin 780, 2) Vlhova 445, 3) Hansdotter 431, 4) Holdener 405, 5) Schild 332, 6) Mélanie Meillard, Sveits 227. Norske (topp 30): 13) Haver-Løseth 138, 15) Skjøld 126.

Nina Haver-Løset lå på brukbart skuddhold etter første omgang, 1,54 sekunder bak Schild. 28-åringen kjørte også bra i andre omgang og beholdt fjerdeplassen. Det er sesongbeste for Haver-Løseth.

Svenske Frida Hansdotter ble nummer tre.

I Sotsji-OL for fire år siden ble Shiffrin som 18-åring den yngste slalåmvinneren i historien. Som 15-åring debuterte hun i verdenscupen. Året etter ble hun den yngste amerikanske mesteren i slalåm noen gang.

Etter gullet Sotsji glapp det ut av henne at hun skulle ta fem gull i Sør-Korea i 2018-OL. Vel, det innrømmer hun var en feil, men amerikanerne håper og tror at hun kan ta mer enn ett gull i Pyeongchang.

NBC skriver at 22-åringen snart bestemmer seg for hvilke disipliner hun skal delta i under OL i februar.

