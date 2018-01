SEIER: Joakim Jensen (t.h.) og Storhamar kunne juble for tre poeng lørdag. Her fra en tidligere kamp. Foto: Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Fem av fem for Storhamar mot VIF - Frisk banket Oilers

Publisert: 13.01.18 21:28

Storhamar tok sin femte seier mot Vålerenga i grunnserien denne sesongen. Lørdag vant Hamar-laget 3–1 i Gjøvik Fjellhall. Senere vant Frisk 4–1 mot Stavanger.

Joakim Jensen sendte Storhamar opp i både 1–0 og 2–0 midtveis i førsteperioden, før Robin Dahlstrøm punkterte matchen med sin 3-0-scoring knappe ti minutter før slutt i 3. periode. Thomas Olsen ordnet et trøstemål for VIF på tampen, men til ingen nytte. Dermed har Jensen og co. slått Vålerenga i alle fem kampene i grunnserien i 2017/2018.

Resultatet gjør at Storhamar befester sin posisjon på tabelltoppen. Laget har hele 18 poeng ned til Sparta, men sarpingene har to kamper til gode.

Kongsvinger fikk bank hjemme mot Lørenskog, også det lørdag. Bortelaget vant til slutt hele 6–1 mot tabelljumboen. Marc Hagel, Patrik Vaakaninen (2), Olai Sveine Johannessen, Mats Trygg og David Friedmann sørget for bortelagets mål. Christian Sivesind scoret helt på tampen for Kongsvinger.

Kongsvinger står med fattige 20 poeng så langt, Lørenskog har 37.

I Stavanger gikk Pål Gulbrandsens mannskap på et tremålstap mot Frisk. Asker-laget tok ledelsen da Cato Cocozza sendte pucken i mål etter åtte minutters spill. Vertene utlignet ved Lassi Kokkala, men Taylor Foster, Garry Nunn og Endre Medby sørget for tremålsseier og tre poeng til bortelaget.

Regjerende mester Stavanger blir liggende på sjetteplass i eliteserien med sine 49 poeng. Frisk på fjerdeplass (69 poeng) er à poeng med treer Lillehammer.

