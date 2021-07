NEDTUR: Henrik Chrisitiansen etter å ha svømt inn til 15.11,14 på 1500-meteren i Tokyo. Foto: Heiko Junge

Nedbrutt Christiansen røk ut: − Dette er tungt. Helt jævlig.

TOKYO (VG) Etter å ha bommet på både 400- og 800-meter skulle Henrik Christiansen (24) reise seg på 1500 meter fri. Det endte med en ny nedtur og «Exit OL».

– Dette var tungt. Jeg er kjempesskuffa. Dette er det verste jeg vet. Helt jævlig. Det er ikke noe positivt nå, sier Christiansen til VG i pressesonen under bassenget i Tokyo.

Han åpnet sterkt og lå på tredjeplass med tiden 7.53,6 etter 800 meter. Men derfra og ut gikk det trått for 24-åringen. Det ble raskt klart at nordmannen ikke var i nærheten av å nå en finale på 1500 meter fri.

Til slutt ble han klokket inn på 15.11,14. Det er langt bak den personlige rekorden på 14.45,35.

Han smilte litt oppgitt i møte med VG, TV 2 og en representant for Norges Idrettsforbund i Tokyo fredag kveld. Men inni seg hadde han det vondt:

– Jeg dro ikke til OL for å svømme 15.11,14, sier Christiansen.

Gir seg selv bunnkarakter

Han røk også rett ut på favorittdistansen 800 meter for få dager siden. Da følte han seg så dårlig at han sjekket seg for sykdom. Blodprøven viste ikke tegn på at noe var galt.

– 1 av 10. Ræv. Det er ikke så mye annet å si, sier Christiansen.

– Hvorfor skjer det?

– Jeg har ikke så mange svar nå. Det er akkurat som det var etter 800 meter. Jeg vet ikke helt. Dessverre.

– Har du hatt en sprekk som dette før?

– Antakeligvis ikke. Jeg har hatt dårlige mesterskapsløp tidligerer også, men aldri et så jævlig dårlig mesterskap. Det er kjipt når det er snakk om OL, sier Norges fremste svømmer.

REISER HJEM: Henrik Christiansen reiser hjem fra Tokyo på mandag. Så skal OL evalueres. Foto: Heiko Junge

– Du har jobbet for dette i mange år. Er det vanskelig å gå på jobb igjen og fortsette satsningen på mandag?

– Nå blir det litt ferie først. Men dette er bare bensin på bålet. Jeg lar ikke dette knekke meg. Det må brukes for hva det er verdt.

Nummer 8 sist

Henrik Christiansen ble nummer åtte på 1500 meter fri i Rio-OL for fem år siden. Nå reiser han hjem til Norge kommende mandag.

Eurosport-kommentator – og tidligere landslagstrener – Frank Pedersen sa etter 800-meteren at Christiansen har et godt støtteapparat rundt seg. Overfor VG stilte han likevel spørsmål:

– Treningsleirer og høydetrening ble erstattet med hjemmetrening pandemiåret. I etterpåklokskapens navn skulle de kanskje ha tatt det samme valget som triatlon – og vært i utlandet i lang tid. Triatlon har jo tydelig hatt gode resultater av det, sier Pedersen – og sikter selvfølgelig til sin bykollega Kristian Blummenfelts gullmedalje i Tokyo.

Skylder ikke på corona

På spørsmål om den pågående pandemien har gjort siste året, halvannet, spesielt, svarer 24-åringen i kveld følgende til VG:

– Corona har ikke påvirket det siste året. Jeg har fått svømt siden 1. juni 2020, og jeg har hatt gode prestasjoner etter det. Så det er ikke corona sin feil at dette skjer.

– Men har det vært annerledes med tanke på reising og høydetrening? undret TV 2.

– Det har selvsagt vært mindre (reising). Det har ikke vært mulig å reise. På den måten har det vært annerledes. Men vi har gjort det så godt vi kan, og kan ikke se på planen i ettertid og si at «oi, der manglet det noe».

Tyskeren Florian Wellbrock vant nordmannens heat med tiden 14.48,53.