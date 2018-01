Trikset som reddet Hoppuka for Tande

INNSBRUCK (VG) Hoppuka ble ødelagt allerede i Oberstdorf. Men reddet med annenplassen i Innsbruck. Daniel-André Tande (23) fant løsningen med et «ski-triks».

Landslagstrener Alexander Stöckl bekrefter overfor VG at det ble tatt grep etter en miserabel start på Hoppuka i (20. plass – 42 poeng bak Kamil Stoch). Foran regnværsrennet i Bergiselbakken ble det forsøkt med et skibytte. Det slo virkelig an ifølge Stöckl.

– Daniel tok nye ski. De har en mykere tupp, og det er avgjørende i første flyfase. Han får bedre kontakt med skiene, og det hjelper ganske mye her. Han hentet en del meter med det, sier Alexander Stöckl.

Avgjørende



Tande mener at skibyttet ble helt avgjørende: – Under de tunge forholdene her, utgjør det trolig mellom fem og ti meter i hvert hopp, sier Kongsberg-hopperen, som banket til med 129,5 meter i første omgang. I finaleomgangen landet han på 125,5 meter.

– Den her annenplassen er for min egen del større enn seieren i fjor. Da var jeg inne i en enorm flytperiode, og alt gikk på skinner. Nå hadde jeg slitt i to renn på rad, og kom hit og klarte å «reise kjærringa». Det hadde jeg absolutt ikke forventet, sier Tande.

Det var solid. Det var vakkert. Og det var Tande akkurat som han huskes fra fjorårets gjennombrudd med seier i Nyttårshopprennet – og øverst på pallen også i Bergisel – før han klønet det til i Bischofshofen med den mye omtalte bindingstabben i duellen med Stoch.

HAPPY HOUR: Alexander Stöckl (t.v.) gratulerer Daniel-André Tande med annenplassen på sletta i Bergiselbakken. De følte lettelse etter norsk opptur i Hoppuka. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Det var aldri snakk om seier til Tande. Men han mener altså annenplassen var større enn fjorårets triumf. At Stoch utklasset ham med 14,5 poeng fikk gå. Polakken vant igjen - har vunnet tre av tre - og er på god vei til å kopiere Sven Hannawalds «Grand Slam» fra 2002. Lørdag er det finale i Bischofshofen.

Hannawald-spørsmålet



Stoch sier han ikke tenker på hvordan han skal komme seg over hopphistoriens vanskeligste hinder. Men kroppsspråket avslører ham. Han stirret ned i bordplaten når han fikk Hannawald-spørsmålet: – Jeg vet dette. Men jeg konsentrerer meg ikke om det. Det betyr ingenting for meg. I skihopping, er ikke alt på din side. Jeg må ha flaks, så får vi se.

I kaoset og styrtregnet på sletta klemte Stöckl og Tande hverandre. Landslagstreneren hadde sett for seg en mer suksessrik tysk-østerriksk hoppuke enn helbom i Oberstdorf, og Anders Fannemels tredjeplass Nyttårshopprennet. Men etter den krevende konkurransen i sin egen hjemby var han åpenbart fornøyd.

Tande følte lettelse. Og etter oppturen var han et eneste stort smil.

– Jeg er veldig lettet. Det er utrolig sjelden at jeg gjør et så godt førstehopp, sier, Tande.

To bindinger



Etter dopingkontroll og internasjonal pressekonferanse i hjertet av den gamle OL-byen pakket han sakene og satte kursen mot Bischofshofen. En tre timer lang biltur østover i Østerrike. Fredag kveld hopper han kvalifisering i bakken hvor norske hoppere har vunnet 12 ganger. Den siste var Tom Hilde i 2011.

– Jo da, jeg har noe å revansjere i Bischofshofen. Og ikke minst en finaleomgang hvor jeg skal hoppe med begge bindingene, sier Tande, med et glis.

GODE GUTTER: Robert Johansson (t.v.) endte på syvendeplass og Andreas Stjernen på fjerde i Bergisel. Her er de på vei ut av bakken. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Stöckl medgir overfor VG at han føler stolthet etter annenplass (Tande) og fjerdeplass (Andreas Stjernen). Nordtrønderen gjorde et kvantesprang – fra 16. – til 4. plass.

De beste i Hoppuka. Tre av fire renn 1. Kamil Stoch, Polen 833,2 2. Andreas Wellinger, Tyskland 768,7 3. Junshiro Kobayashi, Japan 765,7 4. Daniel-André Tande, Norge 749,7 4. Dawid Kubacki, Polen 749,7 6. Markus Eisenbichler. Tyskland 749,3 7. Anders Fannemel, Norge 748,9

Men så var det dette med «familiefeiden» med pappa Hroar. Han vant Bischofshofen-rennet i 1985. I Innsbruck ble den gamle storhopperen nummer to både i -86 og -87.

Andreas Stjernen understreker at det han ikke tenker på annenplasser. Det er førsteplasser som gjelder sier han til VG. Og nå er han åpenbart i form.

– Jeg har et bedre utgangspunkt til å kopiere fatter`n enn før, så nå er det bare å trøkke til, sier Stjernen.

Anders Fannemel hadde pallen sammenlagt på skuddhold før Innsbruck. Men han falt bakover, fra femte- til syvendeplass. Tande derimot er tilbake i det gode selskap. Før siste renn er han på fjerdeplass.

– Jeg hadde ikke lagt så mye energi i sammelagt´n. Men jeg har mistet litt av flyten nå, sier Anders Fannemel.

PS! Richard Freitag skadet kne og lyske etter det stygge fallet i første omgang. Han var til undersøkelse på sykehus torsdag kveld. Ifølge den tyske assistenttreneren Roar Ljøkelsøy er det snakk om minst tre uker uke ute med skade.

