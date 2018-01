Trener-ikon skjeller ut kolleger etter hoppfiasko

INNSBRUCK (VG) Østerrike landet på kulen i Nyttårshopprennet. Sånt blir det bråk av. Og ledelsen for hopplandslaget får gjennomgå av trener-ikonet Alex Pointner (47).

Etter at Østerrikes Hoppuke-favoritt Stefan Kraft ikke kvalifiserte seg for finaleomgangen i Nyttårshopprennet, og Gregor Schlierenzauer ble bestemann med 19. plass – det dårligste resultatet for verdens beste hoppnasjon på 39 år – kokte det over for Pointner.

Hoppuka 2017/2018 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Ifølge Kronen Zeitung går han rett i strupen på Heinz Kuttin (landslagssjef) og Ernst Vettori (sportssjef nordiske grener).

– Kuttin må tåle større forventninger. Hopperne må ta trykket alene, og det er altfor mye for dem, sier Alex Pointner.

Han sparker også i retning Vettori (OL-vinner) og sier: – Vettori er tilsynelatende verdens snilleste mann, men han mangler baller. Og han burde forsvart landslaget og landslagstreneren på en langt tidligere tidspunkt av årets sesong.

Den tidligere VM-vinneren Kuttin synes Pointners kritikk er «uforståelig og uakseptabel».

Han får støtte av Alexander Stöckl. Østerrikeren som trener Norge synes den offentlige skittentøyvasken er uverdig. Han tror Pointner benytter anledningen til å si «takk for sist» til ledelsen i det østerrikske skiforbundet (ÖSV). Etter ti år i jobben – og en utrolig suksess med superhoppere som Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler og Martin Koch – ble han sparket for fire år siden.

Han forlot et hopplandslag som hadde vunnet Hoppuka syv år på rad (2009-2015). I tillegg til OL-gull, VM-gull og VM-gull i skiflyging. Og flere ganger verdenscupen sammenlagt.



– Det Pointner gjør nå er å helle bensin på bålet. Men jeg synes Kuttin har svart godt for seg. Og en ting til; hvordan kan Kuttin bli så dårlig etter én nedtur, som den i Garmisch-Partenkirchen. Forrige sesong med Kuttin som sjef vant Kraft VM-gull, verdenscupen sammenlagt, og satte ny verdensrekord i Vikersund (les: 253,5 meter), sier Alexander Stöckl.

Han tror bølgene legger seg etter torsdagens Innsbruck-renn. I onsdagens kvalifisering slo Kraft og Michael Hayböck tilbake med oppløftende hopping.