Tande på annenplass i Innsbruck: – Nesten større enn seieren i fjor

INNSBRUCK (VG) Daniel-André Tande (23) slo til med annenplass i Innsbruck da Kamil Stoch vant sin tredje strake seier i årets Hoppuke. Det ble en etterlengtet opptur for nordmannen som har slitt tungt den siste uken.

Kongsberg-hopperen leverte i dag to gode hopp med 129,5 og 125 meter. Det holdt til annenplass i dagens renn. Andreas Stjernen klatret seg opp til fjerdeplass.

Hoppuka 2017/2018 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

– For min del er det her nesten større en seieren i fjor, sa Tande til VG etter rennet.

For ett år siden sto han øverst på pallen i et renn som var preget av svært tunge vindforhold. Han tok over ledelsen sammenlagt i Hoppuka da, men i år har det vært en langt tyngre turnering for 23-åringen.

– I fjor var jeg i en flytsone, men nå har jeg sliti to renn på rad. Jeg reiser kjerringen, som man kaller det.

Daniel-André Tandes Hoppuke startet på verst tenkelige vis, etter at sammenlagtsjansene ble ødelagt i hans første hopp. Nå slo han tilbake ved å ligge på delt annenplass med tyske Markus Eisenbichler etter første omgang, og i andre gjorde han det bedre enn sin likemann og ble nummer to.



Nå er Tande plutselig på delt fjerdeplass i sammendraget. Med 16 poeng opp til pallen.



Kraftig regnvær satte et preg på rennet. I andre omgang fikk utøverne lite fart og det var få hopp over 125 meter.

Kamil Stoch var mannen som utklasset resten – igjen. Med 130 og 128,5 meter var han hele 14,5 poeng foran Tande på annenplass. Den polske superhopperen vant også Hoppuka i fjor, og ligger an til å bli den niende i historien som forsvarer seieren året etter. Han har nå en ledelse på hele 64,5 poeng ned til tyske Andreas Wellinger på annenplass.

Stoch kan også bli den andre som klarer å vinne alle fire rennene i turneringen. Tyske Sven Hannawald (2001/2002) er så langt den eneste som har klart det. Og han ønsker å bli stående som den eneste til evig tid. Overfor VG røpet han før Innsbruck-rennet at han frister med gratis drinker til nordmennene som hjelper ham med det.

Dramatikk og nedtur



Det ble dramatisk mot slutten av første omgang. Da verdenscupleder, og toer i Hoppuka sammenlagt, Richard Freitag kastet seg ut og landet på 130 meter forventet alle at han igjen skulle legge seg på toppen av listen. Men Freitag var ustø i landingen, krysset skiene bak seg og falt. Publikum gispet, og tyske journalister løp ut fra pressenteret og kavet seg mot toppen av bakken for å få med seg siste nytt. Freitag gikk på bena, men haltet. Og så kom beskjeden om at han ikke kunne delta videre. Og årets Hoppuke endte i stor skuffelse for 26-åringen.

I pausen viste storskjermen i bakken tidligere superhopper Gregor Schlierenzauer som pakket sammen sakene sine, og forlot arenaen tydelig forbannet. Han kom ikke til annenomgangen på hjemmebane, og den østerrikske hjemmefansen måtte ta til takke med Michael Hayböck på tiendeplass som dagens beste resultat.

Fannemel sviktet



Anders Fannemel var før rennet Norges beste i sammendraget på en femteplass. Han hadde sjanser til å kjempe om en pallplass til slutt, etter at han ble nummer tre i Nyttårshopprennet. Men i første omgangen strakk han seg kun til 118 meter, og med 119 i sitt andre hopp, ble det bare 16. plass på 26-åringen.

Andreas Stjernen kom seg ikke til finaleomgangen i det første rennet i Oberstdorf, men han har vist at han vil være med å kjempe om topplasseringer siden. I dagens andre hopp slo han til med 127 meter og startet klatringen på resultatlistene. Trønderen endte altså som nummer fire.

Verdenscup hopp menn torsdag, 3. renn i den tysk-østerrikske hoppuka, storbakke:

1) Kamil Stoch, Polen 270,1 (130,0-128,5), 2) Daniel André Tande, Norge 255,6 (129,5-125,0), 3) Andreas Wellinger, Tyskland 253,5 (133,0-126,0), 4) Andreas Stjernen, Norge 241,1 (125,0-127,0), 5) Jernej Damjan, Slovenia 239,9 (127,0-120,0), 6) Junshiro Kobayashi, Japan 239,4 (123,0-121,5), 7) Robert Johansson, Norge 237,3 (124,5-123,0), 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 236,1 (128,5-117,0), 9) Stephan Leyhe, Tyskland 235,1 (123,5-119,0), 10) Michael Hayböck, Østerrike 234,7 (123,5-122,5).

Øvrige norske: 16) Anders Fannemel 223,4 (118,0-119,0), 19) Johann Forfang 219,3 (121,5-116,0), 21) Halvor Egner Granerud 215,1 (118,5-119,5).

Hoppuka (3 av 4 renn):

1) Stoch 833,2, 2) Wellinger 768,7, 3) Kobayashi 765,7, 4) Tande og Dawid Kubacki, Polen 749,7, 6) Eisenbichler 749,3, 7) Fannemel 748,9, 8) Damjan 744,2, 9) Johansson 741,2, 10) Karl Geiger, Tyskland 739,9.