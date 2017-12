Tande om marerittskaden: – Var fryktelig vondt å hoppe

OBERSTDORF (VG) Skader, tabber og refs. Daniel-André Tande (23) hadde litt å slite med forrige sesong. Verst var det med denne digre kulen på ankelen.

Under fjorårets hoppuke var det så ille at han knapt kunne ha fottøy på seg. Trange hoppsko opplevdes som et lite helvete. Men nå har han endelig fått bukt med marerittskaden.

– Kulen er betydelig mindre. Jeg kjenner ikke så mye smerte lenger. Men det var fryktelig vondt under Hoppuka i fjor, sier Daniel-André Tande.

Han er omringet av internasjonale TV-stasjoner og tyske hoppfans i Oberstdorf. Det er minutter før han skal på scenen under åpningsseremonien av den 66. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuken. Fredag er det kvalifisering. Lørdag er det konkurranse.

Etter fjorårets hoppturnering – hvor han vant konkurransene i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck og slåss om sammenlagtseieren (ble nummer tre) – regnes han som en av favorittene. Kongsberg-hopperen liker åpenbart rampelyset.

– Jeg lever fint med å være blant favorittene. Og denne bakken her i Oberstdorf trives jeg godt i, sier Tande.

Knepet mot den betente ankelkulen – så stor at det nesten var kul umulig å hoppe med forrige vinter – har han endelig funnet en løsning på. Det er et verktøy fra Slovenia som blokker ut sko. Tande bruker det i høyre hoppstøvel. Ideen fikk han av kamerat og konkurrent Domen Prevc.

SKOMAKER: Daniel André Tande er sin egen skomaker. Verktøyet han har montert i hoppskoen hindrer smerter i en vond ankelkul. Her er han i smørebua til hopplandslaget i Ruka. Foto: Mattis Sandblad , VG

– I over to år har jeg slitt med ankelkulen. Det har vært skikkelig vondt. Spesielt på toppen med stramme sko, og ute på sletta etter landing. Utblokkeren har imidlertid hjulpet veldig. Nå er kulen mye mindre, og jeg har ikke lenger væskeansamling, sier Daniel-André Tande.



Han medgir at han føler seg klar. I fjor var det imidlertid mye uklart.

Juni 2016: Kongsberg-hopperen får påvist blødning i leggbeinet. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det er like før tretthetsbrud. Han går skadet i to nesten måneder.

November 2016: Tande skader seg under trening i Vikersund. Han faller stygt etter landing. Landslagstrener Alexander Stöckl frykter beinbrudd. Tande slipper med en forslått arm, og en skadet menisk, som plager han gjennom vinteren.

Desember 2016: Et bilde av Tandes ankel publiseres i pressen etter åpningsrennet i Hoppuka. Ankelkulen er hoven og smertefull. Landslagets fysioterapeut, Lars Haugvad, opplyser at det er væskedannelse som følge av altfor trange hoppsko over tid.

Januar 2017: Tande hopper for sammenlagtseier i hoppuken i en nerveduell mot polske Kamil Stoch. Nordmannen fester ikke bindingen skikkelig før han slipper seg fra bommen. Fadesen ender i tårer. Uten bindingstabben tror Tande han hadde vunnet verdens tøffeste hoppkonkurranse.

Mars 2017: Under den norske hoppturneringen Raw Air får han refs av Stöckl for usportslig oppførsel under Lillehammer-rennet. I sesongavslutningen i Planica blir han diskvalifisert i dresskontroll.

Landslagstrener Alexander Stöckl medgir at han er forundret over hvordan Tande kunne vinne to renn i Hoppuka med store ankelproblemer.

– Du må tåle store smerter for å klare å vinne med noe sånt. Og jeg må innrømme at jeg var bekymret, fordi det var en skade som kunne ført til noe verre, sier Alexander Stöckl.