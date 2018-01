Sjekk den latterlige million-forskjellen mellom Fannemel og Stoch

BISCHOFSHOFEN (VG) Kamil Stoch (30) blir multimillionær etter «Grand Slam» i Hoppuka. Kontrasten til Anders Fannemel (26) er enorm. Nordmannen er sponsorløs – og betaler for egen leasingbil.

– Kamil Stoch har oppnådd mye mer enn meg. Han har vunnet OL-gull og VM-gull. Med den standarden Adam Malysz først satte, så er hopp blitt fryktelig stort i Polen, sier Anders Fannemel.

Hoppuka sammenlagt 2017/2018 1) Kamil Stoch, Polen 1108,8

2) Andreas Wellinger, Tyskland 1039,2

3) Anders Fannemel, Norge 1021,3

4) Junshiro Kobayashi, Japan 1021,1

5) Robert Johansson, Norge 1009,4

Han poengterer over for VG at han ikke er så opptatt av penger. Det er ikke derfor han driver med skihopping. Men forskjellen på ham og konkurrenten – som vant en historisk seier i Hoppuka med seier i alle fire bakkene (kopierte Sven Hannawald) – er enorm.

I Polen er Stoch en gjenganger i TV-reklamer, blant annet for en byggevarekjede, mens Fannemel er fraværende i kommersiell sammenheng på fjernsyn. Han medgir overfor VG at han ikke har privat sponsor. En bilavtalen er det eneste han kan slå i bordet med. Men han betaler selv flere tusen kroner i leasing hver måneden for en Volvo V90.

Med annenplass i Bischofshofen-rennet, tredjeplass sammenlagt i Hoppuka, tredjeplass i Nyttårshopprennet og seier i Engelberg før jul har han hoppet inn en halv million kroner i prispenger i løpet av to måneder i vinter.

Les også: Slik er Stoch privat

– Jeg ønsker meg økonomisk trygghet, men det får jeg så lenge jeg presterer som her. På premiepengene er det ganske mye skatt. Her i Østerrike blir jeg trukket 40 prosent. Men jeg klager ikke. I gode sesonger har jeg en god årslønn, sier Fannemel.

Hornindal-hopperen fikk en tung start på hoppkarrieren i ungdomsårene på Vestlandet. Han hadde utrangerte ski og langrennsdress fortalte han etter Nyttårshopprennet. På podiet sammen med Stoch og Andreas Wellinger – det tyske ungdomsidolet – likte han seg åpenbart.

Les også: Her feirer Fannemel

– Jeg har virkelig kost meg her, og i en bakke som jeg trives i. Det er sånne dager som dette jeg jobber for, sier Fannemel.

Han traff med det meste i avslutningsrennet. Og hoppet seg opp fra fjerde- til annenplass med et kanonhopp på 139 meter. Det lengste hadde imidlertid Robert Johansson med 140 meter. Lillehammer-gutten bare himlet med øynene etterpå. Toppformen er like om hjørnet. Om to uker er det VM i skiflyging (Oberstdorf). I fjor hadde han verdensrekorden en drøy halvtime i Vikersund med 252 meter.

VG+ På innsiden av hopplandslaget

Norge gjorde en glimrende laginnsats med Johansson på femteplass og Andreas Stjernen på sjette i Bischofshofen. Trønderen forteller at det var fotballprat på toppen foran finaleomgangen. Det gikk i Liverpool. Det gikk i innkjøpet av Virgil van Dijk. 800 millionersmannen som ble matchvinner mot Everton i fredagens match i FA-cupen (2-1).

Artikkelen fortsetter under videoen hvor Stoch forteller om fotballpraten:

– Det virker som hele det norske hopplaget er Liverpool-supportere. Så der har vi noe til felles. På toppen diskuterte jeg med Andreas (Stjernen) og Daniel-André (Tande), det stemmer det, sier Kamil Stoch.

VG+ Hannawald om skrekkbildet av seg selv

Han fortalte at Hannawald – som kommenterte rennet for Eurosport – ønsket han «velkommen i klubben» ute på sletta da polske hoppfans gikk av hengslene og fyrverkeriet lyste opp kveldshimmelen i Salzburg Land.

Tyskeren var den eneste i hopphistorien med fire rennseiere i en og samme turnering. Den ikoniske tittelen må han nå dele med Stoch. Sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, tror Norge i overskuelig fremtid kan få frem en egen «Kong Kamil». Men han er opptatt av bedre rammevilkår for at hopp skal lykkes.

Landslagstrener Alexander Stöckl har ledet Norge til VM-gull (Anders Bardal, Rune Velta og 2015-laget Falun). Bardal har vunnet verdenscupen sammenlagt. Men han ser ikke for seg at en norsk hopper blir styrtrik som Stoch, Gregor Schlierenzauer og Thomas Morgenstern (la opp i 2014).

– Det er stor forskjell på kultur hvis du sammenligner hopp i Polen og Norge. Hvis en norsk hopper hadde prestert det samme som Stoch, så hadde han tjent en tiendedel av det Kamil tjener. I Norge er ikke hopp så interessant for sponsorer og folk flest, sier Alexander Stöckl.

Husker du?: Her vinner Norge laggull i Falun-VM

STORHOPPER: Anders Bardal på sletta i Bischofshofen. Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN, VG

Anders Bardal var på jobb i Bischofshofen som ekspert for Eurosport. Samme jobb skal han ha under OL i Sør-Korea. Han mener hopp i Norge får det de er verdt.

– Skihopping har en annen rolle i Tyskland og Polen, enn det har i Norge. Det er mer penger å hente for de hoppene fra disse nasjonene som gjør det godt. Nå skal det sies at Stoch har vær der oppe i verdenstoppen lenge, det har ikke Fannemel. Skal du tjene på penger så må du nesten være langrennsløper. Det er en veldig populær sport i Norge, sier Anders Fannemel.