Satte verdensrekord – fikk null kroner

INNSBRUCK (VG) Han satte verdensrekord på 252 meter sist vinter. Men superhoppet fra Vikersund ble ingen økonomisk opptur for Robert Johansson (27).

Faktisk tjente han ingenting. Ingen bonuser fra utstyrsleverandører eller private sponsorer. Lillehammer-hopperen bekrefter overfor VG at han ikke hadde fått med verdensrekordbonus i noen kontrakter.

– Jeg tjente ingenting på verdensrekorden fra skimerket eller andre, sier Robert Johansson.

Da Johan Remen Evensen flyttet verdensrekorden – to ganger på samme dag (243,5 og 246 meter) i 2011 – hadde han i kontrakten med slovenske Elan sikret seg 80.000 kroner for hver rekord.

Hoppuka 2017/2018 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

– Jeg har ikke skrevet under ny avtale med mitt skimerke Slatnar, så vi får se hva som kommer til å stå der, sier Johansson, og gliser bak sin fjonge bart.

Johansson fikk ha verdensrekorden i 33 minutter. Hans 252 meter – en halv meter lenger enn Anders Fannemels bestenotering på 251,5 meter fra 2015 – ble flyttet til 253,5 meter av østerrikeren Stefan Kraft.

Han medgir at han ikke har grublet ett sekund på den tapte verdensrekorden. Heller ikke om den dype landingen til Kraft burde vært dømt fall.

– Hvis jeg hadde gått rundt og grublet på det, så tror jeg det hadde vært en veldig dårlig egenskap. Rekorder kan brytes. Og jeg vet at jeg kan være med å krangle om den igjen. Når det gjelder Kraft; så mener jeg at dømt er dømt, sier Johansson.

Men han bekrefter at det var en heftig halvtime hvor han hadde vansker med det meste. Kroppen skalv. Og han flyktet unna alt ståket i Vikersund.

Johansson er klar for å hoppe lenger enn 253,5 meter. Men han tror gjeldende verdensrekord blir stående en stund. Helt til FIS (det internasjonale skiforbundet) går for endring av regelverket og sertifikatene for de største skiflygingsbakkene Planica og Vikersund.

Kjent for barten

Nå deltar 27-åringen i Hoppuka, og sammen med den norske troppen gjør han seg klar til kvalifiseringen til det tredje rennet i den 66. utgaven av den tradisjonsrike turneringen. Det var også her Johansson fikk sitt store gjennombrudd på samme tid i fjor med annenplass bak landsmann Daniel-André Tande.

I tillegg til god hopping, var det noe annet som ga oppmerksomhet i miljøet, nemlig den karakteristiske barten.

– Da jeg prøvde å spare til skjegg så innså jeg at jeg kunne få snurrebart, og folk synes det var litt fett. Under Hoppuka i fjor ble det litt mer lagt merke til, så da ble det en liten greie, sier han til VG.

Her kan du se hvordan han «jobber» med barten (saken fortsetter under videoen):

Det var for halvannet år siden at Johansson begynte med «hårkunst». Nå har selv Tyskland, kjent for sine barter tatt den norske gutten til sitt hjerte. På åpningsseremonien før Hoppuka startet var det flere som ville ta bilde med ham.

Og i Norge sammenlignes han med ingen ringere enn polfarer Fridtjof Nansen. (Se likheten selv i videoen i toppen av saken).

– Jeg så vel på Twitter at noen nevnte det der. Jeg ser vel en slags likhet.

Liker du det?

– Nå var vel han en polfarer mens jeg hopper på ski da, men jeg vil gjerne bli sammenlignet som en som lyktes i sitt felt.

– Så lenge jeg slipper de nakenbildene da! Ler Johansson.