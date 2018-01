Opptur for Tande i kvalifiseringen til Innsbruck-rennet i Hoppuka

INNSBRUCK (VG) Daniel-André Tande (23) ble beste nordmann i kvalifiseringen til det tredje rennet i Hoppuka. Junshiro Kobayashi fra Japan vant da alle de norske kvalifiserte seg.

Daniel-André Tande leverte et hopp på 128 meter, og ble nummer syv i dagens kvalik-renn til torsdagens konkurranse i Innsbruck.

Norske vinnere i Innsbruck-rennet: Norske vinnere i Innsbruck-rennet 1954: Olaf B. Bjørnstad

1955: Torbjørn Ruste

1962: Toralf Engan

1965: Torgeir Brandtzæg

1967: Bjørn Wirkola

1969: Wirkola

1970: Wirkola

1978: Per Bergerud/Manfred Deckert (DDR)

1982: Bergerud

2006: Lars Bystøl

2007: Anders Jacobsen

2017: Daniel-André Tande

Alle de norske ble blant de 24 beste.

Isolert sett ikke noe kjemperesultat, men Kongsberg-gutten trenger selvtillit, for etter at sammenlagtsjansene i årets Hoppuke ble ødelagt i hans aller første konkurransehopp (Oberstdorf), har det vært litt tungt for 23-åringen som kom inn til turneringen som verdenscuptreer.

– Det er vel fort min nest beste kvalik i vinter, så det er jo veldig bra.

– Ellers veldig godt å få til slik hopping igjen, sier en nå mer lettet Tande, til VG.



Kraftig regnvær, sludd og vind gjorde det vanskelig å gjennomføre en kvalifisering med jevne forhold for hopperne. «Møkkaværet» i Mellom-Europa som preget Tour de Ski onsdag, skapte utfordringer også i Østerrike.

Etter at 32 hoppere hadde gjort hoppet sitt i kvalifiseringen, ble den avbrutt. Før de kom i gang igjen og fikk nordmennene og de andre helskinnet ned til et tellende resultat. Kobayashi fra Japan var lengst, og best, med 131 meter.

Norge har gjennom Hoppuke-historien hatt mange gode minner i Bergiselbakken i Innsbruck (se faktaboks), og senest i fjor vant Daniel-André Tande rennet.

– Klarer du å hente hjem igjen den følelsen?

– Ja, ved å tenke på det så føler man at gåsehuden nesten står oppreist, så det klarer jeg, sier fjorårsvinneren med et smil.

Kamil Stoch fra Polen leder Hoppuka halvveis etter to strake seire i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen. Han ligger 11,8 poeng foran Richard Freitag, fra Tyskland. Så langt er sistnevntes landsmann, legenden Sven Hannawald, den eneste som har klart å vinne alle fire rennene i én og samme turnering. Og han har gått så langt som å friste med gratis drinker til de norske utøverne om de hindrer Stoch i å gjøre det samme i år.

Anders Fannemel er Norges bestemann i sammendraget på femteplass, 37,6 poeng bak lederen Stoch. I dag ble førstnevnte nummer 19 etter et hopp på 121 meter, og var ikke helt fornøyd med hoppet.

De beste i Hoppuka. To av fire renn 1. Kamil Stoch, Polen 563,1 2. Richard Freitag, Tyskland 551,3 3. Dawid Kubacki, Polen 530,8 4. Junshiro Kobayashi, Japan 526,3 5. Anders Fannemel. Norge 525,5 6. Johann Forfang, Norge 518,7

– Begynner du å bli preget av at du skal ta innpå folk for å komme på pallen sammenlagt?

– Nei, det som har preget meg mest er at denne bakken er vrien. Jeg har fått et bra utgangspunkt i dag, og det skal være mulig å jobbe seg oppover ut fra det her, sier Fannemel til VG etter rennet.

Johann André Forfang har så langt vært «kongen» av kvalifiseringene, med det lengste hoppet i begge to, men i dag ble det bare det ellevte beste hoppet på Tromsø-gutten:

– Jeg håper på litt bedre vær i morgen. Det skal være mulig å gjøre det bra her.

– Hva er Forfang-vær?

– Jeg trives med oppdrift, og er nok hakket sterkere der enn med bakdrift.

Kvalifisering til tredje renn i den tysk-østerrikske hoppuken menn onsdag, i Innsbruck:

1) Junshiro Kobayashi, Japan 145,9 poeng (131,0 meter), 2) Kamil Stoch, Polen 142,8 (127,5), 3) Richard Freitag, Tyskland 142,4 (125,0), 4) Dawid Kubacki, Polen 141,0 (129,5), 5) Stefan Kraft, Østerrike 140,3 (127,0), 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 138,0 (127,0), 7) Daniel Andre Tande, Norge 136,9 (128,0), 8) Stefan Hula, Polen 134,3 (129,0), 9) Tilen Bartol, Slovenia 134,1 (130,0), 10) Jernej Damjan, Slovenia 134,0 (128,5),

Øvrige norske: 11) Johann André Forfang, 132,3 (123,5), 16) Andreas Stjernen, 128,9 (128,5), 19) Anders Fannemel, 126,4 (121,0), 21) Robert Johansson, 125,6 (125,5) og 24) Halvor Egner Granerud, 124,8 (125,0).