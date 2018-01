Norsk rennsjef forsvarer seg etter hoppstjernens fall: – Juryen hadde høy fokus på sikkerhet

INNSBRUCK (VG) Den tyske landslagstreneren Werner Schuster langer ut mot den norske sjefen for Innsbruck-rennet, Geir Steinar Loeng, etter det stygge fallet til Richard Freitag.

– Denne nordmannen (Loeng) er kjent for offensiv gjennomføring av renn, og han har en helt annen oppfatning av skihopping enn mange andre, sier Werner Schuster til Bild.



Verdenscuptoeren Freitag styrtet i bakken i går, etter et hopp på 130 meter. Han var ustø i landingen, og da han satte nedslag krysset skiene seg bak ham. Freitag falt, og det hele så dramatisk ut - men tyskeren kom seg på beina for egen maskin. Likevel kom han ikke uskadet fra det:

Han skadet seg i lyske og kne. Hoppuka er over. OL er i fare.

Freitag ble kjørt til sykehus i Innsbruck etter rennet, hvor det ble tatt MR-bilder. I går var han sammen med foreldrene - faren er for øvrig den gamle storhopperen Holger Freitag, som i sin tid også skadet seg i Bergisel-bakken.

Tande ble nummer to i rennet: – Nesten større enn seieren i fjor

Står på sitt



Loeng sier til VG at han er lei seg for at den tyske stjernen ble skadet, men han står på at farten var satt korrekt etter forholdene.

– Det er ikke noe nytt at Schuster er kritisk til meg som TD (teknisk delegert). Freitag landet på 130 meter som er innenfor bakkens sikkerhetssone. Med den landingen, hvor han krysset bakskiene, ville akkurat det samme skjed om hoppet hans hadde målt 110 meter, sier Loeng.

Men Loeng påpeker at Bergiselbakken er vanskelig å håndtere nmed hensyn til hvor fart som skal tillates på hoppet.

– Overgangen er kort, og vindforholdene er en utfordring, men juryen hadde høy fokus på sikkerhet. sier Loeng.

Daniel-André Tande ble for øvrig nummer to i samme renn.

Kan være ute i tre uker

Richard Freitag har hatt en kjempestart på sesongen. Han leder verdenscupen og var den eneste som kunne utfordre Kamil Stoch i kampen om sammenlagtseieren i Hoppuka.

Men den sjansen er spolert. Ifølge hans trener, Roar Ljøkelsøy (tysk landslagsassistent), er det fare for at det går tre uker før Freitag hopper igjen.

I dag er det 36 dager til OL i Sør-Korea.

