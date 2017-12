Kjempehopp av Forfang – klart best i kvalifiseringen til Nyttårshopprennet

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Johann André Forfang (22) leverte et kanonhopp, og vant kvalifiseringen til det andre rennet i Hoppuka. Alle nordmennene kom seg videre til Nyttårshopprennet.

Gårsdagens regnvær og vind var byttet ut med sol og skyfri himmel på årets siste dag. Nærmest vindstille luft la grunnlaget for god hopping for utøverne.

Johann André Forfang utnyttet dét. Han strakte seg til 140,5 meter, og var kun tre meter bak den sveitsiske stjernehopperen Simon Ammans bakkerekord fra 2010. Landslagstrener Alexander Stöckl var strålende fornøyd etter kvalifiseringen.

GLAD GUTT: Johann André Forfang gliser godt etter seieren i kvalifiseringen til Nyttårshopprennet. Her blir han intervjuet av østerriksk TV. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Vi har klart å nullstille oss som lag, og for Forfang er det slik at alt stemmer. Han klarer å treffe hoppkanten, og får ut masse energi i den første delen av flyfasen. I tillegg er han ekstremt flink til å fly, sier Alexander Stöckl.

Forfang var også beste nordmann i kvaliken til det første rennet på fredag, tross sykdomstrøbbel i julen. Med dagens seier kunne han innkassere en sen julegave på 20.000 norske kroner.

– Det kjennes ekstremt bra ut i dag, lenge siden jeg har hatt en så god flyt i hoppingen min, sier 22-åringen til VG.

– Fortsetter jeg sånn som det her nå, så er det gode muligheter for å henge med helt der oppe i morgen, sier Forfang, og legger til at suksess i «verdens viktigste hopprenn» er noe han har drømt om helt siden guttedagene hjemme i Tromsø.

Over 11.000 tilskuere så kvalifiseringen i strålende solskinn – hvor Forfang – som også viste brukbar form på trening, leverte dagens beste hopp. Han var 7,6 poeng foran annenmann Dawid Kubacki fra Polen, og blir sammen med polske Kamil Stoch (leder Hoppuka) og hjemmefavoritten Richard Freitag fra Tyskland, favoritt til morgendagens tradisjonsrike renn. Som for øvrig blir sett av over en milliard mennesker rundt om i verden.

– Det er veldig kult at jeg skal være sistemann ut i morgen. Det er jo sånt man drømmer om som liten. Det blir veldig stort, det er et renn man husker godt fra barndommen, fortsetter en glad Forfang.

Tande sliter



For de norske gutta ble gårsdagen en stor nedtur. Kampen om Norges første sammenlagtseier siden 2012 ble ødelagt etter det første rennet.

Det gikk verst ut over Daniel-André Tande. Han ble nummer 20 i går, og er allerede 42 poeng bak Stoch i sammendraget. I dagens kvalifisering landet Kongsberg-gutten som gikk inn i turneringen som treer sammenlagt i verdenscupen på 125,5 meter, et godt stykke bak de beste.

Føler du at du har mistet formen?

– Har egentlig ikke vært i form hele vinteren, er på sporet av de riktige tingene, men får det ikke til å sitte i sats-bevegelsen, sier han til VG.

Er du preget av det som skjedde i går?

– Nei.

Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud og Robert Johansson kvalifiserte seg også til mandagens renn.