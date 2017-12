OBERSTDORF (VG) I løpet av sekunder var Hoppuke-drømmen knust for Daniel-André Tande (23). Norges kanskje største håp i sammendraget landet på 116,5 meter i tunge forhold i en stusslig førsteomgang i turneringens første renn.

Da han landet på 122,5 meter i finaleomgangen var han tydelig forbannet. Og i intervjuet med Karen-Marie Ellefsen var han krass og svarte slik på spørsmålet fra NRK-kjendisen: «Det var rett og slett dårlig, det ser du vel selv ...»

Landslagstrener Alexander Stöckl sier til VG at han ikke tar på vei for språkbruken.

– Jeg synes det er ok å svare slik, når man er skuffet. Men nå kommer jeg fra et land hvor språket er annerledes, sier Stökl, fra Østerrike.

Tande var langt fra den eneste som fikk problemer i det dårlige været, men for Kongsberg-gutten som ble nummer tre i fjorårets Hoppuke, var det ekstra ille å innse at han ikke klarte å strekke seg lenger ned i Schattenbergbakken.

DEPPER: Daniel André Tande var alt annet enn glad etter den skuffende hoppingen i Oberstdorf. Her pakker han sammen og reiser til Garmisch-Partenkirchen etter 20. plassen. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Hans andre hopp for dagen var åtte meter lenger, men også det altfor kort sammenlignet med de beste. Han endte på en 20. plass med 42 poeng opp til vinneren Stoch.

Hvordan ser du på sammenlagtkampen nå?

– Det var tapt etter det første hoppet, sier en skuffet Tande til VG.

– Det er kjedelig at det går som det går. Jeg hadde ambisjoner om å gjøre gode skihopp. Nå må vi bare prøve på nytt i morgen (Garmisch-Partenkirchen).

Også for Norges beste fra fredagens kvalik, Johann André Forfang, ble det tungt. 22-åringen fra Tromsø landet på svake 114,5 meter, men kom seg videre som såkalt «lucky loser».

– Dette er ikke bra med tanke på sammendraget, sa Forfang under NRKs TV-sending.

Han la på 12 meter i andre omgang i dårlige forhold, og rettet opp inntrykket litt etter det første hoppet med å avansere fra 25. til 7. plass. Tromsøgutten fikk stå lenge på «leaderboard», og fikk nyte øyeblikket en god stund, før han måtte vike.

– Veldig utfordrende



Stöckl medgir at det ble veldig utfordrende for de norske. Han var åpenbart ikke komfortabel med situasjonen da Kamil Stoch ble utropt til vinner, og intervjuet av polsk TV, like bak ryggen på ham nede på sletta. Fra fjorårets hoppukevinner til de beste norske, Forfang og Fannemel, er det allerede 24,4 poeng.

FORKLARER: Landslagstrener Alexander Stöckl forklarer for NRKs Karen-Marie Ellefsen hvorfor Oberstdorf-rennet ble en norsk nedtur. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Oppsummert så var det bra hopping under dårlig forhold. Spesielt Forfangs finalehopp var meget bra. Totalt har han 25 plusspoeng i to omganger. Det er ekstremt krevende i denne bakken, sier Stöckl.

– Det er nesten 25 poeng fra de beste norske til Stoch. Er løpet kjørt med tanke på sammendraget, tror du?

– Vanskelig å si om det er kjørt. Men det blir i hvert fall ekstremt krevende å innhente en sånn ledelse, svarer Stöckl.

Det var det svakeste åpningsrennet av nordmennene på fire år. Landslagstreneren påpeker imidlertid at hopperne var optimalt forberedt til åpningsrennet i Hoppuka.

– Vi ble satt ut forholdene, men det får vi bare leve med, sier Stöckl.

Allerede søndag er det kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen. Mandag er det Nyttårshopprenn i det berømte bakken. Der vant Daniel André Tande i fjor. Hans store gjennombrudd.

– Vi må bare jobbe videre, og håpe på at vi har litt mer flaks i neste bakke. Resultatene våre er ikke spesielt bra. Men jeg vil understreke at det er på grunn av forholdene, og ikke prestasjonene, sier Stöckl.

Før start fortalte Tande VG at han var meget klar for å revansjere fiaskoen fra i fjor:

Fannemel hang med



Tross 25,500 tilskuere og forventningsfulle tyskere på plass i Oberstdorf la regnværet gjennom dagen et preg på hele arrangementet fra start. Vinden var dog noe mildere i begynnelsen, der Anders Fannemel strakte seg til 129 meter og lå på en delt fjerdeplass etter første omgang. Faktisk likt med vinneren Stoch.

Annethoppet på kun 124,5 gjorde at han endte på 253,5 poeng. Identisk med Forfang.

Verdenscup hopp menn lørdag, 1. renn i den tysk-østerrikske hoppuken (HS137):

1) Kamil Stoch, Polen 279,7 (126-137,0), 2) Richard Freitag, Tyskland 275,5 (128,5-127), 3) Dawid Kubacki, Polen 270,1 (126,5-129), 4) Stefan Kraft, Østerrike 262,8 (123-119,0), 5) Stefan Hula, Polen 259,2 (123-120,5), 6) Junshiro Kobayashi, Japan 257,1 (126,5-123) 7) Anders Fannemel, Norge 255,3 (129-125,5) og Johann André Forfang, Norge 255,3 (114,5-126,5) 9) Markus Eisenbichler, Tyskland 255 (128,5-117,5), 9) Andreas Wellinger, Tyskland 254,0 (115-123).

Øvrige norske: 11) Robert Johansson 253,4 (115-122,5), 14) Daniel-André Tande 237,7 (116,5-122,5), 23) Halvor Egner Granerud 235,1 (118-117).

Ikke til 2. omgang. Andreas Stjernen 110,4 (113,0).