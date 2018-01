Hannawald: – Gratis drinker til den av nordmennene som slår Stoch

INNSBRUCK (VG) Han er et ikon etter Grand Slam i Hoppuka. Men Sven Hannawald (43) er redd Kamil Stoch (30) skal rokke ved hans status – og ber om hjelp fra de norske hopperne.

– Gratis drinker til de norske som slår Kamil Stoch. Enten her i Innsbruck eller Bischofshofen, sier Sven Hannawald.

De beste i Hoppuka. To av fire renn 1. Kamil Stoch, Polen 563,1 2. Richard Freitag, Tyskland 551,3 3. Dawid Kubacki, Polen 530,8 4. Junshiro Kobayashi, Japan 526,3 5. Anders Fannemel. Norge 525,5 6. Johann Forfang, Norge 518,7

– Du spanderer party på de norske?

– Det tror jeg blir veldig dyrt. Men, jeg kan garantere at de skal få gode drinker hvis en av dem vinner et av rennene som er igjen av Hoppuka, sier Sven Hannawald.

Han kommer med uttalelsen til VG med glimt i øyet foran dagens kvalifisering i den berømte Bergiselbakken. Men det er likevel en opplagt baktanke. Den pensjonerte storhopperen – som nå er ekspertkommentator for Eurosport – vil ha «quattro-tittelen» i fred.

For 16 år siden vant han alle fire konkurransene. Tyskeren er den eneste i Hoppukas 66-årige historie som har klar mesterstykket. 6. januar 2002 er og blir en milepæl i tysk vintersport. Det var da han ble hyllet i Bischofshofen, og millioner av landsmenn jublet foran TV-skjermen.

Men nå truer Kamil Stoch. Polakken (to gull i Sotsji-OL) har vunnet i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen. Han er på god vei mot en ny sammenlagtseier. Akkurat som i fjor. Men nå han han ikke motstand. I fjor måtte han ha hjelp av bindingstabben til Daniel-André Tande i det avgjørende hoppet i Bischofshofen.

– Men det er nå helvete begynner. Det vet jeg av egen erfaring. Jeg ble søvnløs av forventningspresset, sier Hannawald.

Han anser Johann André Forfang som en potensiell «Stoch-dødare». Tromsø-hopperen bekrefter at Hannawald allerede har bedt ham om en tjeneste.

– Han kom på hotellet etter Nyttårshopprennet og tryglet og ba om at jeg måtte slå Stoch, sier Forfang.

Han påpeker at det ikke er for Hannawalds del han går for seier i de to gjenstående konkurransene.

– Ingenting hadde vært deiligere enn å vinne i Innsbruck eller Bischofshofen. Hoppingen min er god nok til det. Og nå har jeg snakket nok om forhold, men jeg må ha litt flaks med vinden også, sier Forfang.

Daniel-André Tande sier til VG at han er klar for å fighte. Mest for sin egen del, men også for Hannawalds. Kongsberg-hopperen synes imidlertid at Stoch ser fryktelig sterk ut.

Les også: Her stopper Fannemel norsk seierstørke

– Det eneste som kan stoppe ham, er han selv, sier Tande.

Anders Fannemel ligger best an av nordmennene med femteplass i sammendraget. I Nyttårshopprennet tok han en populær tredjeplass. I dag er det trening og kvalifisering i Innsbruck.

– Hjelpe Hannawald? Jeg tror vi skal hjelpe oss selv heller. Vi vil vinne hopprenn igjen, det er det som teller, sier Anders Fannemel.