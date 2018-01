Forfang nest best i kvalifiseringen til Bischofshofen-rennet

BISCHOFSHOFEN (VG) Johann André Forfang ble nummer to i kvalifiseringen i Østerrike. Polske Dawid Kubacki var best da alle nordmennene kvalifiserte seg til avslutningsrennet i Hoppuka.

Tromsø-hopperen leverte 135 meter under ålreite forhold og slo til med nok en god kvalifisering i Hoppuka. Han vant også den før Nyttårshopprennet.

Dessverre har han slitt med å lykkes i konkurransene i Hoppuka. En syvendeplass i åpningsrennet i Oberstdorf ble etterfulgt av en niendeplass i Garmisch, før han sviktet i Innsbruck og ble nummer 19.

– Er du lei av å gjøre det best i kvalik?



– Nå er ikke rennet i morgen unnagjort enda da, jeg håper selvfølgelig å klare å følge opp. Det har ikke så mye å si og hoppe best i kvalik, sier Forfang til VG.

– Jeg synes jeg hopper bra på ski i dag og flyr godt her.

Daniel-André Tande fikk en verst tenkelig start på Hoppuka da han mislyktes totalt i det aller første hoppet. Han har gradvis kommet i form, og et skibytte gjorde at han torsdag kom seg opp på annenplass i Innsbruck.

Før siste renn er han plutselig på en delt fjerdeplass i sammendraget, med 16 poeng opp til pallen. Der Junshiro Kobayashi fra Japan ligger på tredjeplassen. Tande hoppet 125,5 meter og var langt bedre i treningsomgangene før kvalifiseringen. Det holdt kun til 21. plass fredag.

– Jeg synes det var en bra dag i dag. Hadde håpet på et lengre svev i kvaliken, men det var stabilt bra, sier Norges bestemann i turneringen så langt.

Beundrer Stoch



Polske Kamil Stoch vant Hoppuka i fjor, og har så langt gjort rent bord med tre strake seire. Nå kan han bli den andre i historien som klarer å vinne alle fire rennene i samme turnering. Det er bare den tyske legenden Sven Hannawald som har klart det til nå i 2001/2002-utgaven av det tradisjonsrike arrangementet. Sistnevnte vil forbli den eneste, og har fristet med gratis drinker til den som hjelper til med å stoppe Stoch. Fredag ble den polske hoppstjernen nummer fem.

Daniel-André Tande sto ved siden av Stoch i presseområdet etter kvalifiseringen. Han har kun godt å si om Hoppukas suverene ener så langt, som har en ledelse på hele 64,5 poeng ned til tyske Andreas Wellinger på annenplass i sammendraget.

– Jeg følger ham jo på hoppene i dag, og får satse på at jeg klarer det i morgen, så får jeg kanskje en drink også, gliser 23-åringen.

Johann André Forfang har maktet å slå Stoch i kvalifiseringer, men erkjenner at han er suveren når det gjelder.

– Han har vært et forbildet fra da jeg var liten Han har alltid vært der oppe. Det er beundringsverdig, sier hopperen fra Tromsø.

Alle hans norske lagkamerater kom seg trygt videre til morgendagens renn.



Utfordringer med bakken



Det så ut som Andreas Stjernen skulle slite med å klare og kvalifisere seg. Han måtte justere i luften, og det så ikke ut som et komfortabelt svev for trønderen. Han sliter med å omstille seg til en større bakke med et annet tilløp.

– Jeg viser litt overmot i spesielt det siste hoppet i dag, det kunne gått skikkelig galt, men jeg henter meg inn igjen, sier Stjernen til VG.

For Robert Johansson gikk det bedre i starten av hoppet, han gjorde jobben i lufta, men landingen ble ikke helt stødig på 134 meter.

– Det går greit, jeg lander nok litt hardt og brutalt. Skia var på vei av gårde, og da måtte jeg jobbe med å hente den inn igjen.

Kvalifisering til verdenscup menn i Bischofshofen, Østerrike fredag (HS140):

1) Dawid Kubacki, Polen 139,9 (136,0), 2) Johann André Forfang, Norge 136,3 (135,0), 3) Simon Ammann, Sveits 133,5 (136,0), 4) Stefan Kraft, Østerrike 133,0 (134,0), 5) Kamil Stoch, Polen 132,3 (130,0), 6) Robert Johansson, Norge 132,0 (134,0), 7) Ziga Jelar, Slovenia 131,0 (135,0), 8) Andreas Wellinger, Tyskland 130,6 (130,0), 9) Markus Eisenbichler, Tyskland 130,3 (131,0), 10) Jernej Damjan, Slovenia 130,1 (131,0).

Øvrige norske: 12) Anders Fannemel, Norge 125,8 (128,5), 21) Daniel-André Tande, Norge 117,9 (125,5), 22) Halvor Egner Granerud, Norge 117,6 (125,0), 29) Andreas Stjernen, Norge 113,9 (125,0).

Alle de seks norske er kvalifisert for lørdagens renn. Det er 4. og siste renn i den tysk-østerrikske hoppuka.