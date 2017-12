Forfang fra sykdom til kjempehopp i Oberstdorf-kvalifiseringen.

OBERSTDORF (VG) Influensa og null hopping på nærmere to uker ga Johann André Forfang (22) en spesiell inngang på den 66. utgaven av den Tysk-Østerrikske Hoppuka. Men dagens lengste hopp på 140 meter leverte han likevel.

Med Richard Freitag og Andreas Wellinger som nummer en og to i verdenscupen sammenlagt før Hoppuka, har tyskerne skrudd forventningene til topps. Førstnevnte innfridde med å vinne kvalifiseringen fredag, hvor det allerede var over 15.000 på plass for å følge hopperne.

Men nordmennene har for alvor lyst til å gi storfavorittene kamp om sammenlagtseieren. Johann André Forfang klinket til med et hopp på 140 meter i kvalifiseringen. Tromsø-gutten har slitt med sykdom, og lå i julen hjemme med feber.

– Jeg fikk feber da jeg kom hjem til jul, og lå syk noen dager, sa Forfang til VG før rennet.

Var du urolig med tanke på hoppuken?

– Nei, jeg var egentlig ikke det. Jeg visste jeg hadde noen dager å komme meg på, og jeg føler meg i god form nå.

22-åringen leverte altså direkte etter en lang periode uten hopping. Det eneste hoppet han har tatt var åpningen av en K 15-meter i Tromsø før jul. I fredagens renn var han kun tre og en halv meter fra hoppukevinner Sigurd Pettersens bakkerekord fra 2003. Rekorden er ansett som «uslåelig».

Under dagens kvalifisering var det null sykdom, men kun glede å spore i Forfangs fremtoning. Og hoppet var han fornøyd med.

– Jeg kjenner at jeg gjør et godt hopp. Jeg flyr godt nedover, og kjenner at jeg «stikker av gårde» på slutten der. Synd jeg ikke klarte å sette nedslag, da faller jeg noen plasser, sier Forfang som ble beste nordmann på en femteplass.

Alle nordmennene videre



Fjorårets hoppuke endte i fiasko for Daniel-André Tande som hoppet for å vinne, men fikk problemer med bindingen i det avgjørende hoppet. I dag hadde han ingen problemer med å kvalifisere seg med sitt hopp på 119,5 meter.

– Det var litt «smårusk» under tunge forhold, og da går det ikke langt. Men egentlig er jeg godt fornøyd med trening og kvalifisering. Jeg ga meg selv litt dårlig tid på hoppet i kvalifiseringen, sier Tande.

Han plages ikke med fjoråret lengre:

Kvalifisering til verdenscup hopp menn i Oberstdorf, Tyskland fredag (HS137):

1) Richard Freitag, Tyskland 148,1 2) Junshiro Kobayashi, Japan 3) Stefan Kraft, Østerrike 141,9 4) Karl Geiger, Tyskland 141,8 5) Johann André Forfang 141,7 6) Dawid Kubacki, Polen 140,0 6) Petr Prevc, Slovenia 140,0 8) Stephan Leyhe, Tyskland 138,9 9) Ryoyu Kobayashi 138,4 10) Markus Eisenbichler, Tyskland 137,9.



Øvrige norske: 15) Robert Johansson 131,3 20) Daniel-André Tande 127,3 21) Anders Fannemel 126,0 21) Halvor Egner Granerud 126,0 31) Andreas Stjernen 120,7.