Fannemels tøffe start – hoppet med langrennsdress og utrangerte ski

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Folk så rart på Anders Fannemel (26) da han reiste rundt på hopprenn i ungdommen. Ski og dress var nemlig langt fra tidsriktig.

Tredjemannen fra Nyttårshopprennet så nemlig ikke ut som noen kommende stjerne med utrangerte hoppski og langrennsdress. Det var liksom ikke hopper foreldrene så for seg at sønnen deres skulle bli. De hadde utstyrt han med «siste skrik» for skiskyting. Det var den idretten som hadde status hjemme i Hornindal. Men lille Anders ville det annerledes.

– Jeg fikk noen gamle hoppski fra 80-tallet, og en overtrekk for langrenn den første vinteren, som var i 2004. Men jeg så jo på TV hva de store gutta, som Bjørn Einar Romøren, hadde på seg når de herjet. Så etter hvert fikk jeg bedre ski og en brukt hoppdress, sier Anders Fannemel.

Han flyttet til Lillehammer og NTG for å satse hundre prosent på hopp da han var 16 år. Men det tok tid før han slo gjennom. Ifølge hopplandslagets sportssjef, Clas Brede Bråthen, er det en «lang reise» som endte med et slags karrierehøydepunkt i Garmisch-Partenkirchen.

FESTLIG: Trener Alexander Stöckl gratulerer Anders Fannemel på sletta etter tredjeplassen i Nyttårshopprennet Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Fannemel har ekstreme ferdigheter når det gjelder å fly. Etter hvert har han lært seg å takle tunge forhold enda bedre, og når han blir enda flinkere på hoppkanten blir han vanskelig å slå, sier Clas Brede Bråthen.

Han vet at det var mange som så rart på Fannemel i starten av hans karriere.

– De fleste som gjorde dét, burde tenke seg om nå, sier Bråthen.

Men det har vært en hel del oppturer for Fannemel. Før jul vant han verdenscuprennet i Engelberg (0.1 poeng foran Richard Freitag). Han har VM-gull i lag (Falun 2015) og VM-gull lag skiflyging (Kulm 2016). Men det han huskes best for er verdensrekorden fra Vikersund på 251,5 meter for tre år siden.

De beste i Hoppuka. To av fire renn 1. Kamil Stoch, Polen 563,1 2. Richard Freitag, Tyskland 551,3 3. Dawid Kubacki, Polen 530,8 4. Junshiro Kobayashi, Japan 526,3 5. Anders Fannemel. Norge 525,5 6. Johann Forfang, Norge 518,7

– Konkurransene i Hoppuka er det største vi hopper i løpet av sesongen. Det kjennes veldig stort å stå på pallen her i Garmisch. Men det er litt vanskelig å sammenligne med andre prestasjoner, sier Fannemel.

Etter Nyttårshopprennet tok han plass på scenen sammen med Kamil Stoch og Richard Freitag. Der studerte han resultatlisten lenge.

Han er for øyeblikket den beste norske i Hoppuka. Med syvendeplass fra Oberstdorf og tredjeplass i Garmisch-Partenkirchen holder han femteplass i sammendraget. Men det skiller ikke mange poengene opp til pallplass på veien mot finalen i Bischofshofen lørdag.

Hoppuka 2017/2018 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Stoch og Freitag var ikke nordmennene i nærheten av. Men igjen var det sterk innsats som lag. Tett bak Fannemel fulgte Andreas Stjernen på sjetteplass og Johann André Forfang på niendeplass. Daniel-André Tande (nummer 15) klinket til med finaleomgangens nest lengst hopp på 139 meter. Bare suverene Stoch – som vant Hoppuka i fjor – var bedre med 139.5 meter.

– Det er viktig at vi er på pallen, men det overrasker meg at Fannemel er vår bestemann. Han har imidlertid jobbet veldig hardt over lang tid. Og i det siste er han blitt utrolig flink til å stole på seg selv. Det har gjort ham mer stabil i bakken, sier Alexander Stöckl.