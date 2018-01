BISCHOFSHOFEN (VG) Anders Fannemel (26) kom på annenplass i avslutningsrennet, og på pallen sammenlagt i Hoppuka, da polske Kamil Stoch (30) ble den andre hopperen i historien som vinner alle fire rennene i én og samme turnering.

Anders Fannemel lå på fjerdeplass etter den første omgangen av Hoppuke-finalen i Bischofshofen, lørdag. Med et hopp på 139 meter kom han seg opp på annenplass i det siste rennet. Og på pallen i Hoppuka sammenlagt.

– Fantastisk dag for min del, jeg har kost meg, sier 26-åringen til VG etter rennet.

En Hoppuke som du aldri har opplevd før, kan du sette ord på det?

– Det er min sjette Hoppuke, og jeg har sett på gutta feire her noen ganger. Deilig at det var min tur til å feire.

26-åringen ble nummer tre i Nyttårshopprennet. Det var hans første pallplassering noen gang i turneringen.

I fjor ble Daniel-André Tande nummer tre sammenlagt, mens Anders Jacobsen var siste nordmann før det, med annenplass i 2012.

Hele 87,7 poeng skilte Fannemel fra vinneren Kamil Stoch, fra Polen. Opp til Andreas Wellinger fra Tyskland på andre var det 19,7 poeng. Det var kun med 0,2 poengs margin at Fannemel passerte japanske Junshiro Kobayashi - og knep tredjeplassen.

Kamil Stoch med kjempebragd



Oberstdorf, Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck og Bischofshofen. I 2017-2018-utgaven av den tradisjonsrike tysk-østerrikske Hoppuken vant Kamil Stoch alt. I løpet av turneringens 65 tidligere utgaver har kun én mann klart det før ham – tyske Sven Hannawald i 2001/2002.

Flere tusen polske supportere hadde tatt turen til Østerrike for å se om sin helten deres kunne klare å kopiere legenden Hannawald. Stoch ledet etter første omgang foran landsmann Dawid Kubacki. Med maksimalt press på seg, gjorde ikke Stoch noen feil. For polske journalister, og for «alle» som følger skihopping har gradvis handlet mer og mer om Stochs utfordring de siste dagene. Hovedpersonen har sagt gjentatte ganger at han ikke ofret dette øyeblikket mange tanker. I løpet av noen sekunder denne lørdagen var det gjort. Og mannen med VM- og OL-gull klarte å vinne alle rennene i Hoppuka også. Han vant også denne turneringen i fjor.

Med 137 meter i den andre omgangen var det gjort i år. Han var 3,2 poeng foran Fannemel.



– En helt fantastisk dag for meg. Det er spesielt, sa Stoch på pressekonferansen etter konkurransen.



– Det er så imponerende, sier Andreas Stjernen, som snakket med Stoch om deres felles favorittlag i fotball før det avgjørende øyeblikket.

– Før sistehoppet så snakket vi sammen om Liverpool. Han er så rolig og god. Jeg ga ham tommel opp og nevnte Virgil van Dijk-målet fra i går, sier trønderen som i likhet med Stoch, gledet seg over klubbens seier over rival Everton i FA-cupen fredag kveld.



Daniel André Tande var også full av ros.

– Helt rått, sa 23-åringen til VG etter rennet, da han ble bedt om å beskrive Stochs prestasjon i år. I fjor var nordmannen en utstyrstabbe fra å slå polakken.



Hannawald-jubel



For Sven Hannawald har det handlet om å få noen til å gjøre Stochs oppgave vanskeligere. VG møtte førstnevnte underveis i Hoppuka og han avslørte at han fristet med gratis drinker til de nordmennene som ville hjelpe ham med å forbli den eneste som hadde klart bragden.

Likevel løp han ut på sletta og gratulerte Stoch da det hele var avgjort.

VG+ Hannawald om skrekkbildet av seg selv



Det har vært langt opp til polakken så langt i turneringen, både for de norske utøverne og de utenlandske konkurrentene. Allerede halvveis i Innsbruck-rennet ble det klart at Stoch kunne cruise inn til seirer da hans rival, Richard Freitag fra Tyskland, skadet seg i et fall.

På pressekonferansen fikk Kamil Stoch spørsmål om hva Hannawald sa til ham.

– Velkommen til den eksklusive klubben, sa Stoch med et bredt smil

Sterk norsk innsats



Robert Johansson skulle bli et av Norges store lyspunkt i den andre omgangen. Lillehammer-hopperen har gradvis kommet i god form under Hoppuka. I andre omgang lørdag strakk han seg til hele 140 meter i det som var dagens lengste hopp i bakken. Han ble nummer fem.

– Det var deilig. Strålende å få det ut i siste rennet av Hoppuka, og når det gjelder som mest, sier Johansson til VG etter rennet.

Andreas Stjernen med 138,5 leverte også godt med en sjetteplass.

Daniel-André Tande ble nummer 12, etterfulgt av Johann André Forfang på 13. plass. Halvor Egner Granerud kom ikke til finaleomgangen.

Se det hysteriske klippet hvor Daniel-André Tande knekker sammen over eget latterkrampe.

Verdenscup hopp menn i Bischofshofen, Østerrike (HS140) lørdag, 4. og siste renn i den tysk-østerrikske hoppuken:

1) Kamil Stoch, Polen 275,6 (132,5-137), 2) Anders Fannemel, Norge 272,4 (130-139), 3) Andreas Wellinger, Tyskland 270,5 (129-139,5), 4) Stefan Kraft, Østerrike 268,6 (130,5-135,5), 5) Robert Johansson, Norge 268,2 (127-140), 6) Andreas Stjernen, Norge 267,2 (129,5-138,5), 7) Junshiro Kobayashi, Japan 255,4 (126,5-134,5), 8) Peter Prevc, Slovenia 253,8 (127,5-131,5), 9) Dawid Kubacki, Polen 253,3 (132-127,5), 10) Markus Eisenbichler, Tyskland 244,5 (126,5-129).

Øvrige norske: 12) Daniel-André Tande 242,6 (124,5-130), 13) Johann André Forfang 239,4 (125-128)

Ikke til finalen, slått ut i duellhoppingen: 32) Halvor Egner Granerud 103,4 (119).

Hoppuken sammenlagt (4 av 4 renn):

1) Stoch 1108,8, 2) Wellinger 1039,2, 3) Fannemel 1021,3, 4) Kobyashi 1021,1, 5) Johansson 1009,4, 6) Kubacki 1003,0, 7) Eisenbichler 993,8, 8) Tande 992,3, 9) Forfang 977,4, 10) Jernej Damjan, Slovenia 977,4.

Øvrige norske: 19) Stjernen 887,4. 24) Granerud 809,