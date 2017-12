Denne Hoppuke-tabben plager fortsatt Jacobsen

OBERSTDORF (VG) Norge kunne vunnet Hoppuka to ganger i løpet av de fem siste årene. Anders Jacobsen (32) angrer fortsatt på at han ikke tok sine forholdsregler etter dette naken-stuntet.

Jacobsen var siste nordmann som vant sammenlagt i 2007. I 2013 lå alt til rette for hans andre sammenlagtseier. Han ledet verdens tøffeste hoppkonkurransen etter seier i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen.

Hoppuka 2017/2018 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Kuldesjokk



Foran Innsbruck-rennet ville de norske landslagshopperne by litt ekstra på seg selv. De inviterte internasjonal presse på et realt kuldesjokk på et spa-hotell i Seefeld. De kledde seg nesten helt nakken og gikk inn i et kuldekammer. Superformen til Jacobsen «frøs i hjel» – der og da – og han våknet med influensa da hun skulle hoppe for en ny seier i tvekampen mot Gregor Schlierenzauer to dager etter.

– Jeg brant kruttet etter Nyttårshopprennet. I dag kan jeg si at jeg angrer på at jeg ikke ga blaffen i dere journalister, og fikk varmet meg opp umiddelbart etter det kuldekammeret, sier Anders Jacobsen.

I stedet ble det brukt masse tid på intervjuer og TV-opptak. Det dristige medieinnslaget var populært. Og skapte overskrifter. Blant annet i Europas største avis Bild. Men i Innsbruck var Jacobsen sjanseløs med sjaber kropp. Han endte på syvendeplass. Det hjalp ikke med annenplass i Bischofshofen. Schlierenzauer vant med 13 poeng på Jacobsen i sammendraget,

Landslagstrener Alexander Stöckl sier at han husker godt at Jacobsen ble syk. Men han medgir at det er viktig å gi noe til media. Og at det er en balansegang.

– Vi er veldig offensive når det gjelder å gi media muligheter. Men det er kanskje lurt noen ganger å stramme litt inn for at utøverne skal være best mulig forberedt, sier Alexander Stöckl.

– Sett i ettertid burde Jacobsen aldri gått i kuldekammeret, og kanskje vunnet Hoppuka, istedenfor at det ble Schlierenzauer som gjorde det?

– Det er umulig å si om det var årsaken. Jeg har ikke tenkt på det, sier Stöckl.

Men flere turer i «minus hundre og vel så det» blir det ikke noe av i denne Hoppuka. Mer fritid til hopperne blir prioritert. Men ambisjonen om å vinne sammenlagt er kanskje sterkere enn noen gang. Under Stöckls suksessrike regjeringstid (tok over for Mika Kojonkoski i 2011) har Norge vunnet tre VM-gull og verdenscupen sammenlagt. OL-gull og Hoppuka mangler imidlertid.

– På tide med Hoppuka



– Jeg føler ikke at jeg personlig mangler sammenlagtseier i Hoppuka, men jeg føler at norsk hoppsport mangler det. Det er litt for lenge siden vi vant sist, i 2007, så det er på tide at vi faktisk viser at vi kan vinne, sier Stöckl.

Daniel André Tande hadde alle mulighet til å vinne for et år siden. Men han felte seg selv med en bindingstabbe i finalehoppet i Bischofshofen. Jacobsen tror Tande kan klare å kopiere ham selv nå.

– Daniel hadde en fantastisk mulighet i fjor. Og vi trenger en som ham; fersk, uredd og lur. Men historien viser at hoppere fra Østerrike og Tyskland har taket på dette. De har bakkene i nærheten av der de bor, og trener i dem, nesten hele året. Min erfaring er at skal du vinne Hoppuka må du komme til første renn full av selvtillit, sier Anders Jacobsen.