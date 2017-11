Tande vil vinne mer enn lag i OL – nå har Norge fire på rad i verdenscupen

RUKA/OSLO (VG) Norge har tenkt å vinne OL-gull i laghopp. Det virker som et overkommelig mål. I kveld vant Alexander Stöckls gutter for fjerde gang på rad i verdenscupen.

– Vi er best i verden fordi alle klarer å ta ut to hopp hver på et veldig høyt nivå. Men det klarer ikke våre konkurrenter for øyeblikket. Vi ser at Tyskland, Østerrike og Polen sliter litt, sier Alexander Stöckl.

OL-drømmen



– Er det akkurat dette som er din store drøm, at Norge skal vinne OL-gull i lag for første gang i historien?

– Ja, og vi har gode forutsetninger for det. Vi har ting ganske klart, men de andre nasjonene kommer sikkert til å jobbe hardt for å få fire løpere på plass. Det er en stund til Pyeongchang, og vi må jobbe for å bli enda bedre, sier Stöckl.

Robert Johansson, Anders Fannemel, Daniel André Tande og Johann André Forfang hoppet alle solid og kopierte bragden fra sist helg da det ble lagseier i Polen.

– Det er alltid like deilig å stå på toppen av seierspallen. Slik vil det alltid være. Nå er vi best fordi vi har jobbet veldig godt gjennom hele sommeren. Vi har fått mer kunnskap om hoppteknikk og alt rundt, sier Daniel André Tande.

– Stöckl vil ha laggull i OL. Hva vil du helst ha?

– Jeg sier, ja takk ... begge deler, svarer en lattermild Tande

Norge har dermed vunnet fire lagkonkurranser på rad – med to seirer fra tampen av sist sesong.

– For et lag vi har fått. Det er moro, sier Anders Jacobsen, NRK-ekspert.

Norge var til slutt med hele 67,3 poeng foran Tyskland på annenplass. Japan ble nummer tre. Laghoppspesialisten Østerrike endte på en skuffende fjerdeplass. Det hjalp ikke at Stefan Kraft banket til me 147,5 meter i sistehoppet – en halv meter lenger enn landsmannen Gregor Schlierenzauers gamle bakkerekord fra 2007.



Johansson og Fannemel satte tonen med to gode hopp før Tande klinket til med 140,5 meter – første omgangs lengste hopp.

Stjernen i bakhånd



– Det er bra bredde på laget, og vi hadde en på rommet (les Andreas Stjernen) som kunne vært med og vunnet her i dag, sier Anders Fannemel.

Forfang gjorde også en god jobb i første omgang og sikret ledelsen inn. Halvveis ut i konkurransen var Norge 25,9 poeng foran Tyskland.

Kombinert-stikk til Northug:

Johanssons andre hopp var fantastisk. Han landet på hele 141 meter og økte Norges ledelse til hele 46,1 poeng ned til tyskerne. Og slik fortsatte det. Norge reiste ifra. Det ble aldri spennende i den flotte finske vinterkvelden.

– Vi startet sterkt og bare økte. Og vi må bare fortsette å nyte dette, og være best i lag. Jeg liker definitivt å være startmann og sette standarden, men jeg har også lyst til å prøve meg som ankermann, sier Robert Johansson.

I neste hopp høynet Fannemel med 142 meter og ledelsen vokste igjen. Dessverre for Fannemel klarte ikke han å kvalifisere seg til det individuelle rennet søndag. Tandes andre hopp var kontrollert, før Forfang klinket til med 141,5 meter i siste hopp.