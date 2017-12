Daniel-André Tande (23) fikk spolert sjansene til seier i 1. omgang, men hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen.

For Tande plantet skiene på 138,5 meter og tok en soleklar ledelse midtveis i finaleomgangen. Dermed ble det noen nervepirrende minutter på sletten for unggutten, som måtte se hopper etter hopper nærme seg poengsummen 255,5.

Men til slutt ble en svak førsteomgang (122 meter) avgjørende og Tande falt fire plasser på de fire siste hopperne og endte på femteplass.

– Han viser et fantastisk hopp i finaleomgangen i dag. Men jeg føler at vi ble litt straffet i førsteomgangen med tanke på forholdene. Vi er litt uheldig med våre to beste i dag, sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG.

Han gir bakken i Russland «skylden» for den dårlige førsteomgangen av Tande.

– Han gjør et like bra hopp som i prøveomgangen. Men det har ganske mye å si om du har oppdrift i den første flyfasen i denne bakken. Litt baktrekk på toppen, så faller man fort. Jeg så det var flere utøvere som slet skikkelig i dag.

FORNØYD: Tross litt uflaks i søndagens renn er landslagstrener Alexander Stöckl fornøyd med laginnsatsen og er optimistisk med tanke på resten av sesongen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Tysk dobbeltseier

Richard Freitag var gårsdagens bestemann, selv om det bare var på håret vis-à-vis Tande. Tyskeren tok ledelsen med et hopp på 138 meter.

Da var det kun én mann som kunne hindre Freitag å ta sin andre seier på to dager. Det var landsmann Andreas Wellinger.

Og tyskeren holdt nervene i sjakk og plantet skiene på 133,5 meter. Dermed vant han rennet 4,8 poeng foran landsmann Freitag.

Dobbelt tysk, med Stefan Kraft fra Østerrike på tredjeplass, før Markus Eisenbichler sørget for tre tyskere blant de fire beste.

Tung førsteomgang

Førsteomgangen var preget av varierende forhold i russiske Nizjnij Tagil. Tande lå helt nede på 17.-plass etter et hopp på 122 meter.

Det var nordmennene med tidlige startnumre som Andreas Stjernen og Anders Fannemel som var beste norske på 7.- og 8.-plass. Deretter fulgte Johann André Forfang på 17. og Halvor Egner Granerud og Robert Johansson på delt 23.-plass.

– Er du fornøyd med laginnsatsen?

– Absolutt. Det har vært en veldig positiv helg for oss og gutta har levert bra, fortsetter Stöckl.

– Hvilke svar har du fått?

– Vi har fått svar på at vi henger med de beste. Vi er gode nok til å konkurrere om en topp-plassering med flere utøvere. Og det lover godt for resten av vinteren, avslutter landslagssjefen.

Resultater:

Verdenscup hopp menn i Nizjnij Tagil, Russland søndag (HS134):

1) Andreas Wellinger, Tyskland 275,7 (132,0-133,5), 2) Richard Freitag, Tyskland 270,9 (131,0-138,0), 3) Stefan Kraft, Østerrike 263,5 (128,0-133,5), 4) Markus Eisenbichler, Tyskland 263,2 (134,5-130,0), 5) Daniel-André Tande, Norge 255,5 (122,0-138,5), 6) Anders Fannemel, Norge 251,0 (130,0-132,0), 7) Kamil Stoch, Polen 250,8 (123,5-134,0), 8) Maciej Kot, Polen 250,5 (130,0-132,5), 9) Karl Geiger, Tyskland 250,0 (126,5-131,5), 10) Jernej Damjan, Slovenia 245,5 (123,0-130,0).

Øvrige norske: 11) Robert Johansson 243,8 (120,0-137,0), 14) Andreas Stjernen 241,8 (127,0-128,0), 15) Johann André Forfang 240,8 (122,5-129,5), 18) Halvor Egner Granerud 227,6 (118,0-126,0).