Slik skal FIS ta hoppdress-jukserne

TRONDHEIM (VG) Det blir tyngre å jukse med hopp-bekledningen i kommende OL-sesong. Kenneth Gangnes (28) har allerede kastet alt gammelt undertøy.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) fester grepet for å luke ut juksemakere i en idrett hvor konkurranseutstyret har helt avgjørende betydning. Magebeltet på hoppdressen blir strammere. Og undertøyet skal være todelt.

En hoppdress med kreativ søm – og et undertøy som øker dressens bæreflate – kan være forskjellen på OL-gull eller femteplass i Pyeonchang-lekene i Sør-Korea kommende februar.

Verdenscupen til og med Hoppuka Kvinner: 30.11 – 3.12: Lillehammer 16.-17.12: Hinterzarten (Tyskland) 5.-7.01: Rasnov (Romania) Menn: 17.-19.11 Wisla (Polen) 24.-26.11.: Ruka (Finland) 1.-3.12: Nizjnij Tagil (Russland) 8.-10.12: Titisee-Neustadt (Tyskland) 15.-17.12: Engelberg (Sveits) 29.-30.12: Oberstdorf (Tyskland) 31.12-01.01: Garmisch-P. (Tyskland) 3.-4.01: Innsbruck (Østerrike) 05.-06.01: Bischofshofen (Østerrike)

Leder av utstyrskomiteen i FIS, Bertil Pålsrud, bekrefter overfor VG at reglene for hoppdress og undertøy skjerpes ytterligere foran kommende sesong som innledes med verdenscup i polske Wisla (17. – 19. november).

– Vi reduserer med dette muligheten for å manipulere med utstyret. Ved å utnytte deler av stoffet i dress og undertøy oppnår man større bæreflate, sier Bertil Pålsrud.

Vanlige tjuvtriks har vært å trekke ned undertøyet, dra stoffet over ermene og presse ut magen. Forrige sesong innførte FIS magebelte på hoppdressen for å hindre saggede modeller, som ga muligheten for å flytte på stoff, og øke skrittarealet. Pålsrud bekrefter at beltet går fra et slingringsmonn på tre centimeter til null.

– Det vil alltid være noen som forsøker seg med nye ting. Men de som ikke holder seg innenfor utstyrsreglementet blir tatt hardt i kontrollen, og straffet med diskvalifikasjon, sier Pålsrud.

Helt nytt er pålegget om todelt undertøy. Det betyr boksertruse og en separat T-skjorte som følger kroppsfasongen under hoppdressen. Tidligere tillot FIS en tettsittende «body». Dette plagget har vært gjenstand for spekulasjoner, fordi det kunne forbedre hoppdressens flyegenskaper i form av arealøkning, og gi ekstra meter i bakken.



Kenneth Gangnes er tilbake i hoppsirkuset etter ett års avbrekk på grunn av korsbåndskade. Han stiller opp som «undertøysmodell» med muntre kommentarer på Clarion Hotel Bakeriet – hvor han deler rom med Anders Fannemel – under denne ukes landslagssamling i Trondheim.

På spørsmål fra VG om Gangnes tror strammere magebelte og nytt undertøy hjelper mot dressjuks svarer han: – Ja, det tror jeg helt klart. For nå blir muligheten til manipulasjon tatt bort. Den blir fjernet ved å dele undertøyet.

Under Lahti-VM sist vinter så FIS-boss Mika Kojonkoski hoppere som gikk over utstyrsreglenes grenser. Han reagerte da VG viste ham bilder av tvilsomme tilfeller. Og han varslet grundig evaluering.

Landslagstrener Alexander Stöckl avslører at Norge har vært en av pådriverne for skjerpet utstyrsreglement. Han bekrefter samtidig at Østerrike, hans eget hjemland, har jobbet imot innføringen av delt undertøy.

– Det var Norge som kom med forslaget om todelt undertøy. At vi fikk det gjennom i FIS er vi veldig glade for. Man prøver hele tiden å få det beste ut av en hoppdress, og undertøyet slik det var tillatt tidligere kunne gi en helt annet «spenning» i stoffet, sier Alexander Stöckl.