Remen Evensen på sykehus i Tyskland

På vei hjem etter at å ha kommentert verdenscup-åpningen i polske Wisla, kjente NRK-ekspert Johan Remen Evensen (32) at noe var alvorlig galt.

Allerede før han satte seg på flyet på vei fra Polen til mellomlandingen München, kjente Remen Evensen at han hadde magesmerter.

Det viste seg å være blindtarmbetennelse.

– Jeg kjente at noe var galt. Men jeg var lite giret på å dra til sykehus i Polen, så jeg tenkte at jeg fikk prøve å holde meg til Tyskland. Men da jeg kom til München var det så krise at det ble ambulanse fra flyplassen, sier Remen Evensen på telefon til VG.

Om han skulle ha dratt til sykehus allerede i Polen, har han tenkt litt på i etterkant.

– Sett i ettertid er det kanskje ikke det klokeste jeg har gjort, men det gikk jo bra uansett. Jeg forstår jo i hvert fall litt av språket her, gliser hoppeksperten, som sto bokført med verdens lengste skihopp (246,5 meter i Vikersund) i litt over fire år.

Her satte Remen Evensen verdensrekord (to ganger!) i 2011:

Jacobsen tar over i Finland

Torsdag formiddag er han fortsatt på sykehuset i München, men med håp om at han kunne reise hjemover til Norge samme dag.

– Det var ganske intense magesmerter. Men helt i starten tenkte jeg at det kunne vært luft og at det kunne gå over. Men så ble det bare verre og verre, så da skjønner man jo at noe er alvorlig galt. Da var det bare å kaste inn håndkledet, sier den tidligere hopperen med tre VM-sølv og en OL-bronse i lagkonkurranse.

Han har nå meldt pass til å fungere som NRK-ekspert under verdenscuprennene i finske Kuusamo.

– Heldigvis kan Anders Jacobsen ta over i Finland, så da kan jeg bare slappe helt av hjemme, sier Remen Evensen, som har full tillit til at hans tidligere landslagskamerat mestrer den oppgaven med bravur.

– Jeg skal ha en rolig uke nå, så får vi se hvordan det går med operasjonssårene, avslutter 32-åringen.

