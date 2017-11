Knallsterk Norge-seier i lagkonkurransen i Polen

Bunnsolide prestasjoner over hele linjen sørget for norsk hopptriumf under lagkonkurransen i Polen. Aller best var Johann André Forfang.

Det var en god norsk lagprestasjon i hoppbakken i Wisla.

Gode hopp fra Johann André Forfang og Anders Fannemel innledningsvis, etterfulgt av et kjempehopp av Daniel Andre Tande og en solid prestasjon av ankermann Robert Johansson, gjorde at Norge kvalifiserte seg enkelt til den andre og avgjørende finaleomgangen, bare bak Polen og Østerrike.

Det var en gjenganger i den første omgangen at hver gang de norske gutta hoppet langt og leverte varene, svarte Østerrike med å gjøre det samme – bare enda litt bedre.

Forfang Norges bestemann



Men de klarte ikke å svare da Forfang satte utfor som Norges førstemann i den 2. omgangen.

Han leverte Norges lengste hopp i finaleomgangen med 129.5 meter, og dermed var Norge i drømmeposisjon. Fannemel fulgte opp med å hoppe 127.5 meter i andre runde, og da Norge først festet grep om 1. plassen, ga de ikke slipp på den.

Drømmeposisjonen ble ikke svekket da Tande, som nest siste nordmann, hoppet 129 meter. Hverken Polen, Østerrike eller Tyskland klarte å svare på Tandes hopp, og dermed var det opp til Johansson på ankeretappen å hoppe inn til norsk seier.

Norge var 28.8 poeng foran Polen før den aller siste puljen, og selv om Polen og Østerrike – som var Norges argeste konkurrent i lagkonkurransen – hoppet seg til delt ledelse før Norges sistemann satte utfor, svarte Johansson med et hopp på 121.5 meter, og med det ble det norsk seier med sammenlagte 1023.8 poeng.

– Det var utrolig viktig for selvtilliten vår å starte sesongen med en seier i lagkonkurransen, sier Tande etter at triumfen var i boks.

1. Norge – 1023.8 poeng

2. Polen – 1006.5 poeng

2. Østerrike – 1006.5 poeng

4. Tyskland – 990.0 poeng

5. Japan – 983.6 poeng

Slik hoppet de norske:



1. pulje: Johann André Forfang – 121 meter/129.5 meter

2. pulje: Anders Fannemel – 121.5 meter/127.5 meter

3. pulje: Daniel-André Tande – 126.5 meter/129 meter

4. pulje: Robert Johansson – 124 meter/121.5 meter

Saken oppdateres!