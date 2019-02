Lundby holdt seg på bena etter monsterhopp - Norge tok bronsemedalje

SEEFELD/OSLO (VG) Norges ankerkvinne Maren Lundby (24) var kun centimetere unna å falle, men hun sto i superhoppet og satte ny bakkerekord i førsteomgangen av lagkonkurransen tirsdag ettermiddag. Det hjalp Norge til en sterk bronsemedalje.

Med selveste Kong Harald på tribunen utfordret Norge kanonene Østerrike og Tyskland i tidenes første lagkonkurranse for kvinner i et VM.

Da Maren Lundby landet på 100,5 meter i andreomgangen skjønte det norske laget realiteten - de hadde sikret en medalje i VM. Jubelen var stor selv før rennet var over.

Dette var suksess - når det virkelig gjaldt. De hadde nemlig aldri kommet på pallen i de tidligere verdenscupkonkurransene for lag.

– Jeg har ikke ord. Det å stå her som et lag og ta en medalje når det gjelder som mest er helt rått, sa 19-årngen Silje Opseth til NRK med tårer i øynene.

De gråt av glede. Det var ingen tvil om at dette betydde mye for utøverne som ellers ikke er så ofte er i rampelyset. For sammen Maren Lundby sto nevnte Opseth, Anna Odine Strøm og Ingebjørg Saglien Bråten med store smil om munnen.

– Aldri har en bronsemedalje smakt bedre, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Østerrike tok sølvmedaljen, mens Tyskland vant. Nå har tyskerne vunnet alle konkurransene i hopp og kombinert så langt dette mesterskapet.

Dramatisk førstehopp

Norges sterkeste kort, Maren Lundby, gjorde et hopp på 108 meter i førsteomgangen. Det holdt til ny bakkerekord.

– Herregud, det er helt rått det de andre driver med. Da kunne ikke jeg være noe dårligere. Det kjentes bra ut. Flaks at jeg holdt meg på beina, sa Maren Lundby på NRKs sending.

Publikum holdt pusten da hun landet, det var ustøtt, men 24-åringen fra Toten beholdt kontrollen og sørget for at Norge var ti poeng bak storfavoritt Tyskland etter førsteomgangen. De hadde sju poeng videre ned til Østerrike på bronseplass.

Det er ikke uten grunn at Lundby har ni individuelle seire i verdenscupen denne sesongen.

VG oppdaterer saken!