PÅ HUGGET: Maren Lundby feirer seieren i Hinterzarten tidligere i vinter. Foto: Felix Kaestle / TT / NTB Scanpix

Maren Lundby i gull-form i OL-bakken

Publisert: 08.02.18 10:54

HOPP 2018-02-08T09:54:41Z

Maren Lundby (23) var best i samtlige tre treningsomganger torsdag og styrket sin status som storfavoritt i kvinnenes OL-hopp.

Hun er kanskje Norges største gullhåp i Pyeongchang.

– En god start, konstaterer trener Christian Meyer fornøyd.

– Men vi er samtidig klar over at det er på mandag det gjelder. Det er da konkurransen går.

Kvinnene har bare én individuell hoppkonkurranse i Pyeongchang. Det er heller ikke mixed-konkurranse - i motsetning til VM.

Japanske Sara Takanashi, som har ligget et godt stykke bak Lundby til nå denne vinteren, viste at formen er på fremmarsj og var nest beste i de to siste treningshoppene.

Lundby hadde 107,5 meter i det første hoppet, deretter 105,5 i de to neste.

Takanashi var en halv meter lengre enn totningen i det siste hoppet, men Lundby hadde best poengsum.

Maren Lundby har vært den beste kvinnehopperen denne vinteren og har hele syv seirer i verdenscupen: Lillehammer, Hinterzarten, to ganger i Sapporo, to ganger i Zao og så vant hun det første rennet i slovenske Ljubno i slutten av januar. Hun har til dels vunnet med store forsprang til nummer to. Det siste rennet før OL endte imidlertid med seier til østerrikske veteranen Daniela Iraschko-Stolz.

Da verdenscupen var i OL-bakken for ett år siden, fikk det norske gullhåpet 3. og 4. plass.

Silje Opseth ble nummer 22, 19 og 17 i de tre treningsomgangene.