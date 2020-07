FORTVILER: Sportssjef Clas Brede Bråthen ønsker mer fokus på likestilling i idretten. Hopp satser på kvinner, men det krever at den økonomiske støtten er på plass. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Hoppsjefen frykter for kvinnesatsing: – Det vil være en total fallitt

Man kan peke ut de få aktørene og enkeltpersonene som er villig til å bidra økonomisk for at kvinner skal ha de samme mulighetene innen idretten som sine mannlige kolleger, mener hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Nå nettopp

Da Line Jahr tok over som trener for B-landslaget på kvinnesiden i 2017, var det en milepæl for idretten. Hoppteamet har jobbet for at kvinner som Maren Lundby skal være på et likestilt økonomisk nivå som herrene.

Som følge av økonomiske nedskjæringer i Norges Skiforbund, har hopp blant annet måttet legge ned herrenes B-landslag. Avgjørelsen ble tatt etter at coronapandemien var et faktum og sesongen var over.

les også Kjøll slår alarm om likestilling: – Uakseptabelt

Han peker på at de ikke har gitt opp å få til noe for de nest beste hoppjentene.

– Hvis vi nå også må legge ned kvinnesatsingen vår, vil det være den tyngste dagen som sportssjef noensinne. Det vil være en total fallitt for et helt system, sier Bråthen.

Line Jahr er Norges eneste kvinnelige hopptrener. Hoppsjefen mener hun har et potensial i seg til å bli trenersidens Maren Lundby.

– Line har havnet i en situasjon der hennes ord er ønsket inn i det øverste i FIS-systemet på hoppsiden, sier Bråthen.

Han sammenligner Jahrs kompetanse med de meritterte trenerne Alexander Stöckl, Stefan Horngacher og Werner Schuster. Sammen med dem, er hun med på å utvikle hoppsporten i fremtiden, mener han.

– Men det er klart hvis vi ikke kan ha henne i jobb, vil jo den muligheten dø. Og det vil være en kjempekrise for norsk idrett, og Skiforbundet spesielt, hvis ikke vi klarer å forvalte den unike muligheten som tross alt ligger i den posisjonen Line har opparbeidet seg.

les også Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

Savner handling

– Det er mange som mener likestilling er viktig når de står og prater om det, men ikke like viktig når det gjelder å bidra økonomisk for å gi like muligheter. Det er veldig, veldig få som vil gå foran og ta regningen. Vi i hopp ser at hvis du jobber systematisk med det lenge nok, gir det også penger, sier han og nevner Lundby som eksempel på at det kan lykkes på kvinnesiden også.

På veien dit, skal det ha blitt investert titalls millioner kroner sammen med partnere. Det er ikke penger jentene har generert i utgangspunktet, men dersom man står for likestilling, må man også betale for det, er hoppsjefens mentalitet.

les også Lundby-jubelen kan ikke vare for lenge – bare se på kvinnehockey

Skiller seg ut

– Jeg klarer ikke å nevne andre utenlandske kvinnelige trenere på det nivået i hoppsporten per i dag, og jeg kjenner heller ikke til noen i andre internasjonale idretter utover Norden, sier Bråthen om Jahr.

– Det er trist hvis det ikke blir prioritert å gi henne den muligheten. Og så er det sikkert noen som vil peke tilbake på oss. Vi har måttet bruke alle pengene på å vinne på øverste nivå, for det er det vi blir målt på, sier Bråthen.

Fokuset nå er å opprettholde finansieringen til neste generasjons landslagshoppere slik at de får den oppfølgingen som trengs.

– Det er den høyeste prioriteringen for oss nå. Vi håper å kunne ha en positiv løsning på det i juli.

Publisert: 07.07.20 kl. 12:42

Fra andre aviser