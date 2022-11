Kommentar

Bråthen-saken: Tre ting skurrer ennå

Alexander Stöckl er glad for at Clas Brede Bråthen igjen blir sportssjef for hopperne.

Det er ingen skam å snu, men av og til er det ekstra viktig at kuvendingen ledsages av en ordentlig forklaring på hvordan ting henger sammen.

En frivillig organisasjon er tappet for millioner.

Omdømmet til skiforbundet er skadet.

For hva, egentlig?

En ståhei som nå ender med at Clas Brede Bråthen vender tilbake til jobben han hadde før bråket begynte.

Den nye ledelsen i Norges Skiforbund virker veldig ivrig på legge alt bak seg og se fremover. Det ønsket er til en viss grad til å forstå, siden det er langt triveligere å utvikle skisport enn å krangle internt.

Men dessverre er det er ikke så lett å lukke boken helt, så lenge helt presserende spørsmål fortsatt trenger seg på.

På minst tre områder skriker håndteringen av Bråthen-saken etter svar:

1. SKISTYRETS SNUOPERASJON

Selv om vi har ny president og noen andre utskiftninger, er store deler av styret beholdt fra forrige periode.

Det betyr at et stort antall mennesker setter noe som må være en eller annen rekord i å ombestemme seg.

I fjor sendte et enstemmig styre ut en pressemelding, med en ordlyd som minnet om et karakterdrap på Bråthen.

«Atferd over tid» og «manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet», skrev styret da. Det ble også brukt merkelapper som «konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform», og Bråthen ble beskyldt for at han hadde «skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt».

Nå har altså skistyret valgt å avslutte saken ved å gi Clas Brede Bråthen tittelen som sportssjef tilbake.

Da er det viktig å søke svar på hvordan pipen kunne få en så til de grader annen lyd.

Strengt tatt er det to hovedalternativer her, og noe kommer til å skurre uansett hva som stemmer:

Dersom skistyret sendte ut en pressemelding med så drepende karakteristikker av en ansatt uten å ha dekning for påstandene, ble det begått et så graverende overtramp at en uforbeholden unnskyldning er det minste som kan forventes.

Om beskyldningene fra 2021 derimot er korrekte, vil det være ugreit overfor organisasjonen å ha en ansatt med et slikt atferdsmønster i en så sentral posisjon.

Røste-regimet bestilte i sin tid en evalueringsrapport. Men med dette utfallet kan man undres over hvor mye verdi den har i dag.

Det er selvsagt en sentral del av historien at generalsekretæren slutter og at det ble valgt en ny president, men det fritar ikke store deler av dagens styre for et forklaringsproblem.

2. KOMMUNIKASJONSARBEIDET FREMOVER

Vi er inne i en VM-sesong, der forholdet mellom den sentrale kommunikasjonsledelsen og hoppleiren fremstår anstrengt. Det så vi klare konsekvenser av forrige sesong. Spørsmålet blir nå hvordan kommunikasjonsarbeidet kan fungere med så laber personkjemi.

Skal hopp klare seg på egen hånd der, eller blir det på en eller annen måte mulig å slutte fred internt? Tiden vil vise oss det, men for øyeblikket virker situasjonen fastlåst.

3. STRIDSTEMAET SOM FORSVANT

Et av de store prinsipielle spørsmålene som dukket opp i Bråthen-saken, gjaldt idrettens bruk av midlertidige kontrakter over tid. Dersom saken hadde blitt forfulgt i rettsapparatet kunne vi kanskje blitt klokere på hvor grensene faktisk går.

Men nå ligger det an til nok en midlertidig arbeidsavtale. Det som var et viktig spørsmål å belyse er ikke lenger på agendaen. Dermed må vi vente enda lengre på en interessant avklaring som favner vidt.

På mange måter skal Tove Moe Dyrhaug ha ros for at det er landet en løsning som vil kunne bidra til mer ro i organisasjonen fremover. Det er også hyggelig at gleden slippes løs blant hopperne.

Men la oss uansett håpe at presidenten kommer på banen med en ordentlig forklaring om hva som har skjedd på en veldig svingete vei tilbake til utgangspunktet.

Av og til er frem og tilbake minst dobbelt så langt.