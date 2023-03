Klinec med verdensrekord – Opseth på pallen i historisk renn

VIKERSUND (VG) For aller første gang konkurrerer kvinnene i verdens største bakke. Det feiret slovenske Ema Klinec (24) med tidenes lengste hopp for kvinner.

Saken oppdateres!

Som siste hopper i den første omgangen klinte sloveneren til med 226 meter. Ny verdensrekord for kvinnene med fire meters margin.

Klinec fulgte opp rekordhoppet i finaleomgangen, landet på 223,5 meter, vant rennet og Raw Air sammenlagt.

Silje Opseth lå på en annenplass etter den første omgangen, med et hopp på 211 meter, og leverte sterkt også i finaleomgangen. Med 207 meter tok 23-åringen en solid annenplass i det historiske rennet i Vikersund.

– Det var skikkelig bra. For en dag, for en stemning og atmosfære. Det er helt fantastisk. Jeg prøvde bare å kose meg i bakken i dag, det er det jeg har gjort og da er det ekstra moro når det blir et godt resultatet, sier Opseth til TV 2.

Den tidligere rekordinnehaveren var verdensmesteren fra Planica, Alexandria Loutitt, som under sitt tredje og siste treningshopp lørdag landet på 222 meter.

Japanske Yuki Ito, som fikk æren av å sette først utfor i verdens største bakke, ble til slutt nummer tre.

Maren Lundby ble nest beste norske kvinne i søndagens renn med en sjetteplass etter to hopp som målte 186 meter og 184,5 meter.

Det etter en prøveomgang hvor Lundby var best og satte ny personlig rekord og norsk rekord med 216,5 meter.

– Det ble ikke helt som jeg håpet på. Jeg tror sistehoppet er litt bedre, jeg får mange poeng på vind, så det var litt tungt. Jeg tror jeg kunne flydd litt lengre i annethoppet, men jeg tar med meg en fin prøveomgang, og nok en pers, sier Lundby til TV 2.

Selv om konkurransen ikke ble helt slik hoppstjernen ønsket seg, gledet hun seg over lagvenninnens pallplass.

– Det er veldig bra, Silje er en ordentlig flyger. Hun har tatt steg hele helgen og det er veldig fortjent at hun er på pallen i dag, sier Lundby.