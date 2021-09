BLIR HAN? Sportssjef Clas Brede Bråthen høster støtte hos trenere, hoppere og sponsorer. Men skiforbundets ledelse mener han har en utfordrende kommunikasjonsform, og vil bytte ham ut til våren.

Frustrerte eks-hoppere: − Forbundet pøser ut penger på å bli kvitt en fyr hopp-Norge vil beholde

Tre tidligere skihoppere har samlet inn 750.000 kroner til norsk hoppsport. Nå er de dypt bekymret for fremtiden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Årsaken er den betente konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund. Forbundet ønsker å fjerne mannen som har vært sportssjef på hopplandslaget i 17 år. Han har svart med søksmålsvarsel.

Bråthen har både hoppere, trenere og sponsorer på sin side i konflikten. Fredag ettermiddag sendte seks sponsorer ut en felles pressemelding om at de ville trekke støtten om ikke Bråthen-konflikten ble løst, samtidig som de refset Skiforbundets håndtering av saken.

Og nå får 52-åringen også et støttende klapp på skulderen av ekshopperne Jon Inge Kjørum, Ole Terje Letmolie og Knut Müller

– Hva er egentlig problemet her? Clas kan kanskje ha vært krevende, men han brenner for dette. Det er positivt. Hva om alle hadde jattet med hele tiden? spør Knut Müller - på vegne av de tre.

I desember etablerte de «Hopplauget». Stiftelsen har fått 30 norske bedrifter med på laget. Hver av disse har betalt 25.000 kroner til norsk hoppsport. Det gir 750.000 kroner totalt.

– Vi ser hvor vanskelig det er å skaffe penger. Sponsorene teller på knappene og vurderer om de vil være med i fremtiden. Hva gjør skiforbundet da? Jo, de pøser ut penger til advokater i advokatfirmaet Kluge, samt andre som kan hjelpe dem med å bli kvitt en fyr som hopp-Norge og sponsorene vil beholde, sier Müller.’

Foruten advokatbistand fra Klube, vet VG at Claus Sonberg i kommunikasjonsselskapet Zynk har bistått skiforbundet i enkelte møter.

Knut Müller er dypt bekymret for situasjonen i hopp-Norge den dagen konflikten har lagt seg:

– Hva står igjen når sponsorene er borte? Blir vi som Finland, som gikk fra å være en toppnasjon til å bli en bunnasjon?

Norges Skiforbund er forelagt utspillet i denne saken, men har ikke besvart VGs henvendelse.

Torsdag avslørte VG at det er brudd i forhandlingene mellom Bråthen og skiforbundet. Dermed er konflikten like fastlåst som tidligere, etter flere dager med dialog på advokatnivå.

Trioen bak Hopplauget ber nå begge parter i den pågående konflikten om å droppe personkarakteristikker og heller søke løsninger. De mener det finnes godt likte personer på begge sider.

HOPPTRIO: Disse tre etablerte stiftelsen Hopplauget, som samler inn penger til norsk hoppsport. F.v. Knut Müller, Jon Inge Kjørum og Ole Terje Letmolie.

– Alle kan erstattes. Men i dette tilfellet handler det om måten det gjøres på, og hvilken effekt det vil ha. Hvem har lyst til å sponse hopp etter dette? Hvor vil hoppsporten i Norge være i 2025? Men vi tenker også på Clas som person: Dette er brutalt, mener Knut Müller.

Foruten en rekke NM-gull, har han sølv fra junior-VM (laghopp) i 1992 på CV-en. Müller la opp i ung alder, som 21-åring.

– Hva er løsningen, slik dere ser det?

– Det finnes bare én løsning: At Clas fortsetter som sportssjef. Hvem som skal bekle rollene i hoppkomiteen fremover, det må hopp-Norge vurdere. Hvem som forblir i ledelsen til skiforbundet får skitinget avgjøre. Clas er utrolig godt likt i hoppleiren og viktig person for å hindre at hopp går «ned i sluket», sier Knut Müller.