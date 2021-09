TIDLIGERE NIF-TOPP: Arne Myhrvold reagerer på sponsorutspill.

Myhrvold om sponsorkrav til skiforbundet: − Lite gjennomtenkt

Tidligere idrettspresident Arne Myhrvold (76) er kritisk til hvordan hopplandslagets sponsorer stiller krav til Norges Skiforbund i den pågående konflikten med Clas Brede Bråthen (52).

Det var i forrige uke at de seks største sponsorene til hopplandslaget ba skiforbundet løse den betente striden umiddelbart. Det var en tydelig støtteerklæring til Bråthen, som har fått beskjed om at han er uønsket som sportssjef - etter 17 år i jobben.

Sponsorene truer med å trekke den økonomiske støtten til skiforbundet, og i stedet støtte utøverne direkte fra og med kommende sesong.

– Jeg tror sponsorene var litt varme i hodet på det tidspunktet da de sendte dette brevet. Det var lite gjennomtenkt, og jeg er trygg på at LO og en bedrift som Nammo ikke mener dette, sier Myhrvold til VG.

I en årrekke var han norsk idretts øverste leder. I dag er han æresmedlem i Norges Idrettsforbund og innehar Norges Skiforbunds høyeste utmerkelse.

Myhrvold er klar på at idretten er uavhengig, og må bestemme over seg selv.

– Integriteten og styringsretten til idretten er etter mitt syn krystallklar. Den må stå urørt, sier han.

– Forstår du ikke bekymringen til sponsorene som blir koblet til en slik konflikt?

– Jo, det forstår jeg veldig godt. Idretten har heller ikke råd til slike konflikter. Den går ut over alle parter. Derfor er det helt avgjørende at den blir løst. Partene bør sette seg ned, uten advokater, og signere på et dokument som sier noe om hvordan de vil ha det i hverdagen, mener Myhrvold.

PERSONALSAK: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg (t.v.) og skipresident Erik Røste (t.h.) har havnet i en konflikt med sportssjef for hopp, Clas Brede Bråthen.

– Når sponsorene spytter millioner inn i idretten, skal de da bare sitte stille i båten og akseptere det som skjer?

– Nei. De må kunne si fra. Er det misnøye med noe, må de kunne ta det opp med forbundet. Si gjerne fra, men det er skiforbundet - og ikke sponsorene - som har styringsretten og ansetter folk.

VG har konfrontert hoppsponsoren Nammo med Myhrvolds utspill. Selskapet ønsker ikke å kommentere denne saken.

I LO skriver informasjonssjef Jenny Ann Hammerø følgende i en e-post til VG:

«Vi står ved innholdet i brevet. Utover det har vi ingen kommentar».

På Twitter har Uno X-direktør Vegar Kulset uttalt seg om det som nå skjer. Uno X er en stor sponsor innen både sykkel og langrenn - gjennom Johannes Høsflot Klæbo:

Fotballekspert Lars Tjærnås har også kastet seg inn i debatten:

Arne Myhrvold vet ikke om den pågående konflikten kan løses på en slik måte at Clas Brede Bråthen blir værende i jobben som sportssjef.

– Det er ikke det viktigste punktet for meg. Det mest vesentlige her, er den store konflikten mellom skiforbundet og sponsorene. Den må løses. Jeg oppfordrer dem til å sette seg ned, gjerne med en megler, og snakke sammen, sier idrettsveteranen som har ledet både Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité.