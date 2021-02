STERK HOPPING: Halvor Egner Granerud har hatt en enorm sesong, nå er han i Oberstdorf, klar for å hoppe om VM-gull. Foto: Lise Åserud

Hoppstjernen «tar en Klæbo og Northug»

OBERSTDORF (VG) Halvor Egner Granerud (24) stiller knallharde krav når han skal inngå avtaler.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

Etter utrolige 11 verdenscupseirer denne sesongen er Granrud en av Norges største VM-favoritter. Og som følge av suksessen får han nå hjelp til å ta seg av alt utenomsportslig. Han gjør som Johannes Høsflot Klæbo og som Petter Northug gjorde da han slo gjennom.

– Jeg får hjelp av pappa. Han kan mye mer om dette enn meg, sier Granerud til VG.

les også Granerud sammenlignes med legender

24-åringen har ett år igjen av en fireårsavtale med skiprodusenten Fluege.de. Det vil han fortsette med.

– Markedsverdien din har økt skyhøyt siden du inngikk avtale med dem sist?

– Ja, det har den. Men utstyrsmessig er det ikke aktuelt å reforhandle nå. Men i forhold til potensielt andre, så er jeg interessert i å se om noe er mulig å få til noe, sier Granerud.

les også Granerud disket fra historisk seier: – Veldig kjipt

Hopperne møtte pressen onsdag formiddag i VM-byen. Fredag er det kvalifisering til normalbakkerennet lørdag. De norske hopperne trente i bakken onsdag.

Har inngått en avtale

Men det er ikke hvem som helst som trenger å kontakte pappa Svein Granerud for å spørre om en avtale med hoppsønnen.

– Det må være noen som deler verdier som jeg har selv, det må være etisk riktig, noe som jeg kan stå for. Jeg er ikke så glad i penger at jeg tar alt uansett, sier Granerud.

Den eneste avtalen han har inngått denne sesongen er at han takket ja til å bli ambassadør for Right to Play.

– Han bruker av premiepengene til å støtte dem. Før sesongen sa han at han ville gi 10 kroner pr. verdenscuppoeng til Right to Play, for en måned siden ble han ambassadør, sier pappa Svein Granerud.

Med 1548 verdenscuppoeng så har organisasjonen fått 15480 kroner av hopperen så langt, i tillegg til en donasjon fra bekjente på 50000 kroner.

24-åringen fra Asker har hoppet inn over 1,6 millioner kroner så langt denne sesongen.

STJERNE: Halvor Egner Granerud har i løpet av denne vinteren blitt superstjene i hoppbakken. Foto: Lise Åserud

Krav til hoppsponsoren

Pappa Granerud er ansatt i Asker Skiklubb for å legge til rett for dem som ønsker å drive med idrett. Så langt har jobben som manager for sønnen bestått i å sørge for at at skattebetalingen av premiepengene er ajourført og å ta seg av henvendelser fra mulige samarbeidspartnere.

– Halvor forlangte at Fluege.de skal gi to par gratis hoppski til rekruttene i Asker hver sesong da han inngikk kontrakten for tre år siden, slik at de kan lånes ut gratis. Det hadde de aldri opplevd før, men de aksepterte, forteller pappa Granerud til VG.

Han bekrefter at sønnen stiller meget høye krav.

– Om det skal inngås avtaler, så skal det være skikkelig og ordentlig. Men vi skriver ingen avtaler nå, det tar vi etter sesongen, sier pappa Granerud.

Drømmer om fire medaljer

Han tror sønnen kan komme hjem med fire VM-medaljer.

– VM blir nok en påkjenning, jeg kommer til å gå i ring når konkurransene kommer. Jeg har en drøm om fire medaljer, det ville være ellevilt. Men det er realistisk med fire medaljer. En mixed med herrer og damer, en mixed med guttene og to individuelle, det ville være en fantastisk kombinasjon, sier Granerud.

VM har mer spektakulært å by på enn skihopping:

Landslagstrener Alexander Stöckl har trent de norske hopperne i ti år.

– Har du noen gang reist til et mesterskap med en større favoritt?

– Nei, svarer Stöckl.

– Får han litt ekstraservice her som den store favoritten han er?

– Nei, han krever ikke det heller. Det virker ikke som om han trenger noen ekstraoppfølging heller, og det er bra syns jeg, svarer Stöckl.

VM avsluttes for hopperne med storbakken lørdag 6. mars.