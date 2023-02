Redd Granerud etter konkurrentens fall: − Gledet meg ikke til å hoppe

Da slovenske Timi Zajc forsvant ut av bakken og landet så og si på sletta i Willingen, sto Halvor Egner Granerud på toppen og fikk med seg dramatikken.

Under vindtunge forhold i tyske Willingen fikk Timi Zajc voldsomt med oppdrift på slutten av sitt hopp, og landet ikke før han var på 161,5 meter – i en bakke med bakkerekord på 153 meter.

– Er det mulig? Det er jo livsfarlig nesten, utbrøt Viaplay-kommentator Jørgen Klem.

– Det er dette som er så skummelt når det er så varierende forhold, istemte Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

Skummelt synes også Halvor Egner Granerud det var, som skulle ut som neste hopper i den blandede lagkonkurransen.

– Når det ender med hopp på 161 meter så er det litt skummelt. Så vidt jeg vet går det bra med han, og det er det viktigste, sier Granerud til arrangøren.

– Det er vanlig at vi sier at «han landet på sletta», men han landet faktisk på sletta. Jeg gledet meg ikke til å hoppe etter det. Sånne hopp gjør at du blir redd for hva som kan skje. Å lande flatt i 120 km/t er ikke noe jeg har lyst til, sier samme mann til Viaplay.

NORSK SEIER: Halvor Egner Granerud avgjorde for Norge i den blandede lagkonkurransen fredag.

Granerud var på det norske laget sammen med Anna Odine Strøm, Marius Lindvik og Silje Opseth. De fire sto med 450,6 poeng etter at hver av dem hadde hoppet én gang.

Da var det 35,5 poeng ned til Østerrike på andreplass, med Tyskland ytterligere 5,3 poeng bak.

Norge tok en suveren seier, selv om fredagens renn besto av kun én omgang. Vindforholdene var for dårlige til at det kunne gjennomføres en annenomgang.

Anna Odine Strøm stilte først for Norge og hoppet 135 meter. Hun ga nordmennene et godt utgangspunkt og sørget for 107.9 poeng men måtte dele førsteposisjonen med det japanske laget. Yuki Ito hoppet 154,5 meter, men slet i landingen.

Etter hoppene fra herrene i pulje to ble det ingen deling av 1.-plassen. Marius Lindvik hoppet lengst av utøverne og svevde ned til 145 meter og en sammenlagt ledelsen på 223.7 poeng.

Silje Opseth var tredje nordmann ut og hoppet 130 meter. Med 92,7 poeng kunne hun dytte nordmennene opp til førsteplassen med en sammenlagt poengsum på 316,4, og Norge hadde dermed 14,7 poeng ned til 2.-plasserte Tyskland.

Granerud dro seg til 145 meter og la på den samlede poengsummen med 134.2 poeng.