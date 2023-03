KUNNE ENDELIG SMILE: Silje Opseth var plutselig best etter en rekke svake resultater den siste tiden.

Silje Opseth til topps på Lillehammer

Etter et skuffende VM slo Silje Opseth (23) kraftig tilbake under mandagens Raw Air-konkurranse i stor bakke på Lillehammer. Der kunne nemlig ingen måle seg med den norske hopperen.

Oppdateres!

Med et hopp på 116,5 meter var Opseth nummer syv etter første omgang.

I finaleomgangen fulgte hun opp med dagens lengste hopp på 131 meter. Det var det ingen av konkurrentene som klarte å matche.

– Jeg er litt sjokket over hva som akkurat skjedde. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Dette var en sykt digg følelse, sier rennvinner Opseth til rettighetshaver TV 2 etter at seieren var et faktum.

Hun har den siste tiden slitt med å få de resultatene hun ønsker, og nettopp derfor smakte seieren ekstra godt:

– Jeg føler jeg har klart å jobbe konstruktivt og hatt fokus på å gjøre det jeg kan gjøre noe med. Derfor er det ekstra digg å vinne i dag. Dette føles sykt bra.

BEST PÅ LILLEHAMMER: Silje Opseth, her under kvalifiseringen tidligere mandag.

Nest best på Lillehammer var tyske Selina Freitag. Hun ble slått av Opseth med seks tideler.

Eirin Maria Kvandal på syvendeplass, Anna Odine Strøm på 12.-plass og Maren Lundby på 14.-plass var de øvrige norske plasseringene.